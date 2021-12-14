بث مباشر.. السيسي يزور جامعة كفر الشيخ ويجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارته إلى جامعة كفر الشيخ، صباح اليوم، حيث يلتقي حسب ما صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

بث مباشر لزيارة الرئيس السيسي لجامعة كفر الشيخ

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أنّ الزيارة تتضمن اجتماعا بين الرئيس السيسي، والمجلس الأعلى للجامعات.

وتقدم «الوطن» لقرائها بثا مباشرا لمتابعة فعاليات الزيارة على الهواء مباشرة.

واستقبل الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أول أمس، محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ووفدًا من رؤساء الجامعات المصرية ونائبي وزير التعليم العالي، استعدادا للزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجامعة كفر الشيخ، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور كمال عكاشة، الدكتور محمد حسين، الدكتور حمدى شعبان، الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب، الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، المستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، وعدد من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

الجامعة مستمرة بالمشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وعقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، اجتماعه الشهري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة الدكتور علي صبري.

واستهل رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقي، أعمال المجلس بتقديم التهنئة لطلاب الجامعة من أصحاب الهمم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم، في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الهمم.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا بهدف تقديم الخدمات الصحية والزراعية والبيطرية والتوعوية في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع المحلي، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مع الحرص الكامل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية في ظل جائحة فيروس كورونا.