السيسي: مش ممكن الـ100 مليون مصري ميكونش فيهم أفضل حاجة في كل حاجة

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كورال كلية التربية الموسيقية في جامعة حلوان بقيادة الدكتور أحمد عواد، خلال لقائه بطلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة كفر الشيخ، حيث قدّم فريق الكورال عددا من الأغاني والمقطوعات الفنية الوطنية، أمام الرئيس.

الرئيس يشكر فريق الكورال في جامعة كفر الشيخ

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لفريق الكورال، وطالب الجامعات المصرية بمراعاة المواهب في كل الفنون والأنشطة، قائلا: «خلينا نقدمهم للناس ونقدمهم لنفسنا، ونأكد للمصريين إن عندنا خير كتير أوي بس لازم الفرصة».

فرصة للموهوبين

وأضاف الرئيس السيسي: «أتصور إننا محتاجين في المسرح أو مدينة الثقافة والفنون على الأقل ندي الجامعات يوم، نيجي ونتفرج والناس كلها تشوف أد إيه عندنا مواهب، مش ممكن الـ100 مليون ميكونش فيهم أفضل حاجة في كل حاجة».

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ زيارة الرئيس السيسي إلى جامعة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، تتضمن اجتماعا مع المجلس الأعلى للجامعات، ولقاء مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة كفر الشيخ.