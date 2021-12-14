اتحاد الشغل التونسي يدعم قرارات قيس سعيد: جاءت استجابة للشعب

أعلن اتحاد الشغل التونسي، دعمه لـ قرارات الرئيس قيس سعيد، التي أعلنها عنها أمس، حيث قرر استمرار تجميد عمل مجلس نواب الشعب التونسي، كما أعلن عن إجراء انتخابات تشريعية نهاية العام المقبل.

وأكد اتحاد الشغل التونسي، الذي يشكل ثقلا سياسيا واجتماعيا كبيرا في البلاد، أن قرارات الرئيس قيس سعيد، جاءت استجابة للمطالب الشعبية، كما أنها جاءت وفق الدستور التونسي.

أهم قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد

وأعلن الرئيس قيس سعيد مساء أمس، استمرار تجميد عمل مجلس نواب الشعب التونسي الذي كان اتخذه قبل أشهر إثر احتجاجات شعبية، على أن يتم إجراء انتخابات بحلول ديسمبر 2022.

كما أعلن الرئيس التونسي، عن إجراء استفتاء على مشروع إصلاحات دستورية في الخامس والعشرين من يوليو المقبل، تزامنا مع ذكرى الاحتفال بإعلان الجمهورية التونسية.

حزب التحالف من أجل تونس يدعم قرارات قيس سعيد

بدوره، أكد حزب التحالف من أجل تونس، أمس، تأييده قرارات الرئيس التونسي، معتبرا أنها تعبر عن تطلعات غالبية الشعب وتوضح معالم الطريق لسنة قادمة، وفق ما نقلت قناة العربية.

وأكد بيان حزب التحالف، أنه يثمن ما جاء في خطاب الرئيس، ويجده «معبرا عن تطلعات غالبية أبناء الشعب لتحرير البلاد من الفاسدين والعملاء ممن تسللوا لمؤسسات الحكم والدولة والذين ثبت أنه لا يهمهم الحكم إلا بقدر ما يحقق لهم من امتيازات ومصالح خاصة».

وأضاف الحزب أن «الإجراءات المعلن عنها ستتوج بانتخابات ديمقراطية تعيد المؤسسة التشريعية لدورها في دعم أسس الدولة وسيادة قرارها وفق ما سيفرزه الاستفتاء الشعبي من تعديلات على الدستور وعلى النظام الانتخابي».

«سعيد» يؤكد استمرار محاكمات الفساد وملاحقة الفاسدين

وخلال كلمته، أكد الرئيس التونسي، استمرار محاكمات الفساد وملاحقة الفاسدين، موضحا أن «بعض الأطراف كانت تتاجر بآلام الشعب التونسي في السنوات الماضية».

وقال «سعيد» إن تونس «مرت بسنوات صعبة في كل القطاعات كغياب الأمن ومكافحة الإرهاب وغلاء الأسعار وانتشار الفساد والعديد من الظواهر التي كانت تهدف لإسقاط الدولة».