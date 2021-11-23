قيس سعيد: أفريقيا يجب أن تكون لأهلها.. ولننتقل من الآلام إلى الآمال

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنَّ القارة الأفريقية من مآسي وآلام ومجاعات كثيرة: «آن الآوان للنظر إلى الأسباب التي أدت إلى وأد أحلام القارة، وإخراجها القارة من الأوضاع التي آلت إليها».

غياب العمل المشترك وراء وأد أحلام القارة السمراء

وأضاف قيس سعيد، خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا بحضور الرئيس السيسي: «ولعل من جملة هذه الأسباب غياب العمل المشترك وغياب توحيد الأهداف، يجب أن تكون أفريقيا للأفارقة، ولا سبيل لتحقيق هذا الهدف النبيل والحلم الذي راود أجيال بعد أجيال إلا بالعمل المشتركة».

وتابع الرئيس التونسي: «أحلامنا كبيرة فلنعد الطريق معًا للنتقل من الآلام إلى الآمال، ونؤكّد أهمية نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز قدرات الدول الأفريقية في مجال التقنيات الحديثة».

الرئيس التونسي يؤكّد أهمية التوجه إلى الاقتصاد الأخضر

ودعا إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي والمجتمعات الذكية داخل منظمة الكوميسا لجعل هذا الانتقال قوة دفع لتحقيق نمو مبتكر وشامل ومستدام، إضافة إلى تعزيز دور شباب الإقليم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القارة.

وأكد الرئيس التونسي، أهمية التوجه إلى الاقتصاد الأخضر: «من تونس الخضراء ندعو إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة وتشجيع المبادرات والمشروعات بما يساعد على مواجهة التغيرات المناخية واحتواء أثرها».