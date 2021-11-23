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قيس سعيد يهنئ السيسي على رئاسة «الكوميسا»

كتب:

شريف سليمان
12:11 م | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
قيس سعيد

قيس سعيد

هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد، الرئيس عبدالفتاح السيسي على رئاسة مؤتمر الكوميسا التي بدأت اليوم، وذلك في أول مشاركة لبلاده في هذا التجمع.

قيس سعيد: حريصون على تعزيز التعاون الأفريقي

وقال الرئيس التونسي، خلال كلمته في القمة الـ21 لتجمع الكوميسا بحضور الرئيس السيسي: «أود الإعراب عن حرص تونس على تعزيز التعاون الأفريقي واستعدادها التام للمساعدة الفاعلة من أجل الارتقاء بعلاقات الشرق والتعاون مع دول شرق وجنوب أفريقيا على أفضل المستويات، بما يساعد على تحقيق اندماج حقيقي بين بلدان القارة وتحقيق التكامل الاقتصادي».

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