خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية.. تقدم 119 خدمة إلكترونية

قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إنه مع مطلع الشهر الجاري، سيتم إضافة 25 خدمة إضافية إلى الـ94 الموجودة على بوابة مصر الرقمية، ليصل إجمالي عدد الخدمات المقدمة للمواطنين نحو 119 خدمة حكومية، تتراوح بين استعلامات ومعاملات مباشرة مع الكثير من الجهات الحكومية.

بوابة مصر الرقمية

وللاستفادة من هذه الخدمات، تستعرض «الوطن» خطوات وكيفية التسجيل في بوابة مصر الرقمية على النحو التالي:

- الدخول أولًا عبر بوابة مصر الرقمية، ثم اضغط على «إنشاء حساب جديد».

- قم باستيفاء البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي ورقم المصنع «وهو الرقم الموجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي»، والاسم الأول للأم.

- بعد ذلك قم بإدخال رقم الهاتف، بعد ذلك تصلك رسالة على تليفونك المحمول بها 6 أرقام، قم بكتابتها في المربعات من اليسار لليمين ثم اضغط على «التالي».

- وتتمثل الخطوة الأخيرة في إنشاء كلمة مرور وإعادة إدخالها مرة أخرى، ثم إدخال بريدك الإلكتروني، والضغط على «التالي».

بعد ذلك يمكن للمواطن البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع، كما يوجد في الصفحة الرئيسية للمنصة خدمات مقترحة يتم اقتراحها عليك بناءً على استخدامك للموقع، إن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، استخدم دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.

تسهيلات بوابة مصر الرقمية

ومن أبرز مميزات بوابة مصر الرقمية، أنّ الكثير من الخدمات لا تتطلب تواجدك في الجهة الحكومية لطلب الخدمة، إلا إذا كانت الخدمة المطلوبة تتطلب توقيعك أو وجودك الشخصي، فيجب عليك التوجه للجهة الحكومية التابع لها الخدمة لإتمام طلبك، مثل خدمة إصدار توكيل، ففي هذه الحالة يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات، ويمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب وجودك أم لا، من خلال الضغط على «الشروط والأحكام» قبل البدء في طلب الخدمة.

وقد يختلف الوقت لاستكمال الخدمات من خدمة لغيرها، ولكن يتم توضيح الوقت في خلال نهاية الخطوات لكل خدمة، ويوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.