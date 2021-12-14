كيفية الاستفادة من خدمات تموين مصر الرقمية.. شرط واحد اعرفه

لا يعرف الكثير من المواطنين، أن هناك شرطا وحيدا يمكن أي مواطن من الاستفادة من خدمات تموين مصر الرقمية، وهي المنصة الإلكترونية التي تتيح 6 خدمات تموين للمواطنين المسجلين على منظومة الدعم التمويني، من أجل تنفيذ رغباتهم وطلباتهم حول بطاقاتهم التموينية، دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين التابع لها كل مواطن في محل إقامته.

خدمات تموين مصر الرقمية.. شرط واحد للاستفادة منها

ويتمثل شرط الحصول على خدمات تموين مصر الرقمية، هو إنشاء حساب جديد على بوابة مصر الرقمية، من خلال رقم الهاتف المسجل في إحدى شركات الاتصالات باسم صاحب البطاقة التموينية وأيضا الرقم القومي للبطاقة الشخصية.

خطوات تسجيل حساب على مصر الرقمية للاستفادة من 6 خدمات تموين

1. الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

2. الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

3. إدخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. إدخال رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يتم كتابة فيها رقم الهاتف المحمول.

8. يتمّ إرسال رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يتمّ إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل.

13. الضغط على أيقونة التالي.

وبعد إتمام هذه الخطوات إرسال رسالة نصية إلكترونية بأنَّه تمّ إنشاء الحساب بنجاح.

وتقدم حاليا بوابة مصر الرقمية 6 خدمات تموين للمواطنين حاملي بطاقات التموين، حيث تشمل هذه الخدمات: «تفعيل بطاقة التموين، نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، إصدار بدل فاقد أو تالف، الاستعلام عن صرف، فصل اجتماعي، ضم أفراد أسرتي»، فيما لا تزال البوابة لا تتيح خدمة إصدار بطاقة تموين جديدة وإضافة المواليد الابناء غير المقيدين تموينيا.