بوابة مصر الرقمية للتموين 2021.. استمرار وقف إضافة المواليد

يبحث العديد من المواطنين في عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن كيفية إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية للتموين 2021، رغبة منهم في إضافة أبنائهم غير المقيدين تموينيا على غرار ما كان متاحا خلال الأشهر الماضية، وذلك بالرغم من توقف الإضافات إلكترونيا سواء عبر بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر أو من خلال مكاتب التموين.

بوابة مصر الرقمية للتموين 2021.. الخدمات المتاحة

ولا تزال بوابة مصر الرقمية للتموين 2021، تقدم العديد من الخدمات التموينية للمواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني، من أجل إتمام رغبة المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية وخدماتها، إلا أنها في نفس الوقت أعلنت عن عدم إتاحة 4 خدمات تموينية بها تختض جميعها بإضافة المواليد وإصدار بطاقات التموين الجديدة، حيث تشمل الخدمات المتاحة عبر البوابة التالي:

1- إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

2- فصل اجتماعي.

3- ضم أفراد الأسرة.

4- تفعيل بطاقات التموين.

5- الاستعلام عن حالة الصرف.

6- النقل من محافظة إلى أخرى.

إضافة المواليد.. من بين 4 خدمات تموينية متوقفة إلكترونيا

تشمل الخدمات التموينية المتوقفة حاليا عبر بوابة مصر الرقمية للتموين 2021، خدمة إضافة المواليد الأبناء غير المقيدين على بطاقات تموين أسرهم، بالإضافة إلى توقف الخدمات التالية:

1 - إصدار بطاقة تموين جديدة.

2 - إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

3 - إضافة الزوجة المحرومة للتموين.

4 - إضافة تموين لمستحقي خبز.

وكانت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن السبب الذي أدى إلى توقف هذه الخدمات إلكترونيا عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية هو قيام مواطنون ليسوا من الفئات الأولى بالرعاية بالضغط على الموقع رغبة منهم في إصدار بطاقات تموين جديدة أو إضافة المواليد لبطاقاتهم، ما أدى إلى عطل في الموقعين.