السيسي يستمع إلى كورال «تربية حلوان» في جامعة كفر الشيخ (صور)

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى فقرة قدمتها كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بقيادة الدكتور أحمد عواد، وذلك خلال لقائه بطلاب وأعضاء هيئة تدريس جامعة كفر الشيخ.

وقدم فريق الكورال عددا من الأغنيات والمقطوعات الفنية الوطنية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الرئيس التقى طلاب وأعضاء هيئة التدريس، حسب ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، والذي أوضح أنّ الزيارة تتضمن اجتماعا بين الرئيس السيسي والمجلس الأعلى للجامعات.

وزير التعليم العالي يعلن تحقيق جامعة كفر الشيخ مراكز متقدمة في البحث العلمي

وخلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعلن وزير التعليم العالي، في كلمته، تحقيق الجامعة مراكز متقدمة في البحث العلمي، في بعض التخصصات مثل العلوم البيطرية والزراعية خلال الفترة الماضية.

وأضاف عبدالغفار، أن جامعة كفر الشيخ يدرس بها نحو 75 ألف طالب في 22 كلية ومعهدًا، ويعمل بها أكثر من 1700 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، وبها أكثر من 2300 موظف، ويتخرج منها 12 ألف طالب سنويا، كما تضم 11 ألف طالب دراسات عليا و1300 طالب وافد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية.