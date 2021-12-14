التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة تسوية 78 موظفا بمحافظة كفر الشيخ

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ«التسوية»، لعدد 78 موظفا بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

«الشيخ»: إعادة التعيين مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعادة التعيين أو «التسوية»، مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الجهاز يقوم بنشر تقرير عن جهوده عن كل شهر

الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقريرا يتضمن جهوده فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويمكن للعاملين بالجهات الإدارية الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالإسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

وكان الدكتور صالح الشيخ، أعلن الشهر الماضي عن الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى لعدد 447 موظفا بجامعة المنصورة «قسم التعليم»، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعادة التعيين مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز على أهمية التدريب للتأهيل لسوق العمل، مؤكدا على ترحيب ودعم الجهاز للمشاركة في مثل هذه الملتقيات بهدف تأهيل الراغبين لسوق العمل، والتعرف على احتياجاته المتغيرة.