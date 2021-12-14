جامعة كفر الشيخ تتزين لزيارة الرئيس التاريخية والطلاب: «فخر لينا»

تزينت جامعة كفر الشيخ، للزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث جرى دهان الأسوار والعلامات داخل الحرم الجامعي، وتكثيف عمليات الإنشاءات بمستشفى الطوارئ الذي يجرى إنشاءه حاليا، كما جرت الاستعدادات في مستشفى كفر الشيخ الجامعي والمقرر أن يتفقده الرئيس خلال زيارته، واستقبلت الجامعة وفود الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب حيث سيلتقي الرئيس بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بجانب عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات داخل الجامعة.

طلاب بجامعة كفر الشيخ: «شهدت تطورا»

وعبر بعض طلاب جامعة كفر الشيخ، عن فخرهم بزيارة الرئيس السيسي التاريخية والأولى للجامعة والثانية للمحافظة حيث زار مشروع الاستزراع السمكي قبل نحو 3 أعوام، وقال محمود عبدالقادر، أحد طلاب جامعة كفر الشيخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تاريخية، وجاءت نتاجا لإنجازات الجامعة التي شهدتها قبل سنوات وجعلتها تتميز في البحث العلمي ما جعلها تحصل على لقب أفضل الجامعات المصرية في مسابقة السيسي عام 2018.

وأضاف أحمد سلام، طالب بكلية التربية جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت تضاهي أجمل جامعات العالم، من حيث المساحات الخضراء ومراعاة ذوي الإعاقة وعمل ممرات خاصة بهم داخل الحرم الجامعي، كما تميزت بالأنشطة وتنميتها.

تابعت أروى هيثم، طالبة بكلية الآداب، أنها فخورة بزيارة الرئيس السيسي لجامعة كفر الشيخ، وهي الزيارة التي انتظرها أبناء المحافظة كثيرا: «أنا بفتخر إني بنت كفر الشيخ، وزيارة الرئيس السيسي فخر للمحافظة وهتدعم الجامعة والمحافظة بشكل كبير، خاصة وإن الرئيس بيعمل إنجازات كتير».

جامعة كفر الشيخ الأولى على مستوى الجامعات

وحصدت جامعة كفر الشيخ، لقب أفضل جامعة مصرية عام 2018، بمبادرة رئيس الجمهورية، والتي أعلن عنها خلال فعاليات منتدي شباب العالم بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من حيث المظهر الجمالي والمباني الإنشائية فضلا عن المساحات الخضراء، والإسهامات في البحث العلمي ودعم الطلاب والبحث العلمي، كما حصلت على الأولى مصريا والثانية عربيا في التصنيفات الدولية من حيث البحث العلمي، فضلا عن الجامعات صديقة البيئة، بالإضافة إلى نسبة الاستشهادات في البحث العلمي، فضلا عن تميزها بالقاعات الدراسية والتطوير للمعامل.