طالبة في جامعة كفر الشيخ: «فطرنا فول وطعمية مع الرئيس وقالنا أحلامكم أوامر»

قالت الطالبة أسماء طارق، الطالبة بالفرقة الرابعة في كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن هناك حوارا دار بين الطلاب والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تناوله وجبة الإفطار مع طلاب الجامعة وبعض طلاب الوافدين أثناء زيارته لجامعة كفر الشيخ، مشيرة إلى أن الرئيس أوصى الطلاب بضرورة مواكبة التطور الرقمي «قالنا أحلموا متخافوش وأحلامكم أوامر أنتم الحاضر والمستقبل».

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وأضافت الطالبة خلال بث مباشر أجرته «الوطن» معها عقب تناول الإفطار مع الرئيس، أن الإفطار كان شعبيا: «فطرنا فول وطعمية مع الرئيس وقالنا أحلامكم أوامر»، موضحة أن الرئيس أكد على أن الدولة حريصة على الارتقاء بالجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية».

الطالبة: «حوار الرئيس السيسي كان أبوي ومن القلب»

وتابعت الطالبة بكلية الزراعة قائلة: «الرئيس السيسي خلال الحوار أكد على دعم الشباب وقالنا لازم تتعلموا كويس وتتدربوا بشكل جيد علشان تواكبوا التطور التكنولوجي وأنتم كنز مصر وحاضرها ومستقبلها ولازم يكون عندكم وعي وإدراك للي بيحصل حواليكم».

وعبرت الفتاة عن فخرها بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة: «فخر لكفر الشيخ وشرف ليا أجلس مع الرئيس، الحوار كان أبوي وحقيقي الرئيس بيهتم بالشباب وتدريبهم وتطويرهم وبيهتم بالتعليم، وهو قريب من الشباب، وجامعة كفر الشيخ أصبحت واحدة من أفضل الجامعات سواء على مستوى البحث العلمي أو المساحات الخضراء أو حتى المنشآت والزيارة لها مدلول كبير لدينا كأبناء المحافظة».