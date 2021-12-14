تأمين مكثف وسيولة مرورية بالتزامن مع زيارة السيسي إلى كفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تأمينا مكثفا تزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جامعة كفر الشيخ، حيث من المقرر أن يلتقي أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف الجامعات، إضافة إلى رؤساء الجامعات في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المقرر انعقاده بالجامعة.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس عددا من كليات الجامعة، خاصة التي جرى افتتاحها قريبا مثل كلية الذكاء الاصطناعي والتي تعد أول كلية متخصصة في مصر والثانية في الشريق الأوسط.

تأمين مكثف تزامنا مع زيارة السيسي إلى كفر الشيخ

وجرى الدفع بعدد من الضباط والأفراد من مديريات الأمن المجاورة لكفر الشيخ، تأمينا ل زيارة السيسي لكفر الشيخ، حيث جرى تكثيف التواجد الأمني بدءًا من حديقة صنعاء والتي تبعد عن الجامعة أمتار عدة، وحتى انتهاء حرم الجامعة من ناحية سخا.

كما انتشرت الدوريات الأمنية في الشوارع الرئيسة؛ تأمينا للمواطنين ولبث الطمأنينة في نفوسهم، كما جرى تسيير الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية من قبل إدارة المرور.

السيسي يزور مستشفى كفر الشيخ الجامعي

وتزامنا مع زيارة السيسي لكفر الشيخ، أكد مصدر لـ«الوطن»، أن السيسي من المقرر أن يزور مستشفى كفر الشيخ الجامعي، الذي جرى افتتاحه قبل سنوات والذي يخدم أكثر من 4 ملايين مواطن في كفر الشيخ، ويشمل جميع التخصصات.

وشهدت محافظة كفر الشيخ طقسا مشمسا اليوم، إضافة إلى رفع حالة الاستعداد لمواجهة أي تقلبات قد تحدث في الطقس، إلى جانب فحص صفايات المطر ومراجعة أكشاك الكهرباء.