ممشى العظماء ببني سويف يتزين بنافورة راقصة ورموز المحافظة (فيديو)

حلم طال انتظاره سنوات طويلة لأهالي محافظة بني سويف، للتمتع بكورنيش النيل، الذي ظل يعاني الإهمال والاشغالات لعقود، قبل أن يتم تطوير الجزء السفلي منه بطول 1.5 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح المحافظة، بنسبة تنفيذ 98%، في إطار تنفيذًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، مثل مشروع «ممشى أهل مصر»، كواحدة من المشروعات التي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين، ووضع كورنيش النيل ومسطحاته في المكانة التي يستحقها.

البدء في تركيب النافورة الراقصة بكورنيش النيل ببني سويف

بدأت الأعمال النهائية لمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث يجرى حاليا تركيب النافورة الراقصة، والتي جذب تركيبها المواطنين في المحافظة ويتابعون ما يجرى بها من أعمال أولا بأول، حيث تضفي الشكل الجمالي على الجزء السفلى من كورنيش النيل بمدينة بني سويف تمهيدا لافتتاحه أمام المواطنين قريبا، ليكون متنفسا حضاريا للجميع .

صور رموز وأعلام بني سويف تزين الكورنيش

خصصت محافظة بني سويف جزء من المنطقة السفلية بكورنيش النيل «ممشى العظماء» لوضع صور رموز وأعلام المحافظة لتكون بمثابة تخليد وتكريم لأبناء المحافظة النوابغ والبارعين في كثير من المجالات، والذين أثروا الحياة السياسية والعلمية والثقافية بأشكالها وأنواعها المتعددة، وكانت أعمالهم ومؤلفاتهم شاهدة على عظمة الإنسان المصري الذي ضرب أروع الأمثلة والنماذج في الرقي والعلم والعمل والوطنية، فاستحقوا أن يكونوا رموزا وقدوة على مر التاريخ تتعلم منهم الأجيال جيل بعد جيل.

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم الانتهاء من وضع المجموعة الأولى من صور رموز المحافظة بممشى عظماء بني سويف بالكورنيش السفلي، وذلك مع قرب افتتاحه، حيث سوف يتم إتاحة كل المعلومات التي تخص كل شخصية بنظام الباركود «QR code» على اللوحة التذكارية.

واحتوت المجموعة الأولى على شخصيات بارزة لها ثقلها المحلي والدولي المعاصرين وعلى مر التاريخ من القيادات الروحية، والشخصيات الشهيرة في السياسية والثقافة والفنون، منهم : الإمام البوصيري، والشيخ طه الفشني، والأنبا أنطونيوس، والأنبا كيرلس، والدبلوماسي الشهير بطرس بطرس غالي، واللواء أحمد زكي عابدين، وجيهان السادات، والفنان حسن عابدين، والمخرج صلاح أبوسيف، وغيرهم.

وأكد محافظ بني سويف، أن تلك الشخصيات جادت بهم الأرض الطيبة والشعب الوطني الأصيل الذين قد ذاع صيتهم في كل ربوع الدنيا، وكانوا رموزا وطنية وعلامات فارقة في تاريخ مصرنا الغالية على مر العصور.

محافظ بني سويف: سيتم إضافة شخصيات أخرى للممشى

وتابع غنيم، أنه سيتم إضافة شخصيات جديدة من أعلام ومشاهير وعلماء بني سويف، ممن كان لهم تأثيرا محليا ودوليا، والذين رفعوا اسم مصر وبني سويف عاليا على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، معربًا عن سعادته وفخره بأبناء بني سويف الذين كانت وما زلت لهم بصمات واضحة ومميزة في كل مناحي الحياة.