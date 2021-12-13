صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم الانتهاء من المجموعة الأولى من ممشى عظماء بني سويف بالكورنيش السفلي، وذلك مع قرب افتتاحه ليكون متنفسا حضاريا للجميع، موضحًا أن ممشى العظماء يعد بمثابة تخليد وتكريم لأبناء المحافظة النوابغ والبارعين في كثير من المجالات، والذين أثروا الحياة السياسية والعلمية والثقافية بأشكالها وأنواعها المتعددة، وكانت أعمالهم ومؤلفاتهم شاهدة على عظمة الإنسان المصري الذي ضرب أروع الأمثلة والنماذج في الرقي والعلم والعمل والوطنية، فاستحقوا أن يكونوا رموزا وقدوة على مر التاريخ تتعلم منهم الأجيال «جيل بعد جيل»، مشيرا إلى أنه تمت إتاحة كل المعلومات التي تخص كل شخصية بنظام الباركود «QR code» على اللوحة التذكارية.

قيادات روحية وشخصيات شهيرة

واحتوت المجموعة الأولى على شخصيات بارزة لها ثقلها المحلي والدولي «المعاصرين وعلى مر التاريخ» من القيادات الروحية، والشخصيات الشهيرة في السياسية والثقافة والفنون، منهم: «الإمام البوصيري، والشيخ طه الفشني، والأنبا أنطونيوس، والأنبا كيرلس، والدبلوماسي الشهير بطرس بطرس غالي، واللواء أحمد زكي عابدين، وجيهان السادات، والفنان حسن عابدين، والمخرج صلاح أبوسيف»، وغيرهم ممن جادت بهم تلك الأرض الطيبة والشعب الوطني الأصيل الذين قد ذاع صيتهم في كل ربوع الدنيا، وكانوا رموزا وطنية وعلامات فارقة في تاريخ مصرنا الغالية على مر العصور.

المحافظ: إضافة شخصيات جديدة من أعلام ومشاهير وعلماء بني سويف

وأكد محافظ بني سويف، على أنه سيتم تباعا إضافة شخصيات جديدة من أعلام ومشاهير وعلماء بني سويف، ممن كان لهم تأثيرا محليا ودوليا، والذين رفعوا اسم مصر وبني سويف عاليا في كافة المحافل والميادين على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، معربًا عن سعادته وفخره بأبناء بني سويف الذين كانت وما زلت لهم بصمات واضحة ومميزة في كل مناحي الحياة.

ممشى عظماء بني سويف بطول 1.5 كم وتكلفة 200 مليون جنيه

يذكر أن مشروع تطوير كورنيش النيل السفلي بطول 1.5 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، الذي تنفذه لصالح المحافظة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بنسبة تنفيذ 98%، يأتي في إطار تنفيذًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير الواجهات النيلية على امتداد نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، مثل مشروع «ممشى أهل مصر»، كواحدة من المشروعات التي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين، ووضع كورنيش النيل ومسطحاته في المكانة التي يستحقها.