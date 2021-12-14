 الدكتور أبوالحسن سلام رئيسا للجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح

اختارت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة المخرج جمال ياقوت، الدكتور أبوالحسن سلام، لرئاسة لجنة تحكيم الدورة الثامنة والعشرين، وذلك بعد اعتذار الدكتور سامح مهران لأسباب مرضية أعلن عنها.

أعضاء اللجنة العليا لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

وتتشكل لجنة التحكيم للدورة الثامنة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، من المخرج والمؤلف جواد الأسدي من العراق (عضواً )، والفنانة مايا ديفيد من صربيا (عضوا)، والممثل المسرحي Olivier Dubios من فرنسا (عضوا)، والكاتب والمخرج المسرحي نمر سلمون من أسبانيا / سوريا (عضوا)، والموسيقار هشام جبر من مصر (عضواً)، والمسرحي Zenon kruszelnicki من الولايات المتحدة الأمريكية (عضوا).

أبرز ملامح الدورة الـ 28 من مهرجان المسرح التجريبي:

الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، تنطلق اليوم 14 ديسمبر وتستمر حتي 19 ديسمبر 2021 على مسارح القاهرة وبعض المحافظات، والدورة تحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي.

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والفنان حازم شبل.

14 عرضا مسرحيا في المسابقة الرسمية

ويتنافس في المسابقة الرسمية في الدورة الـ 28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، 14 عرضا مسرحيا يتنافسون على مجموعة من الجوائز تصل لمليون جنيه مصري، ومن ضمن الفعاليات يقدم المهرجان 7 ورش فنية يقدمها فنانون عالميون طوال فترة المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات المسرحية، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.