«صناعة الجلود» تشارك في ورشة عمل عن مشروع المصنع المفتوح

شاركت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، اليوم، في ورشة العمل الثانية لمشروع المصنع المفتوح، والذي تنظمه كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، بالتعاون مع غرفتي صناعة الجلود والصناعات النسيجية ومركز تحديث الصناعة.

وقال بيان صادر عن الغرفة، إن مشروع المصنع المفتوح والممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تطوير الصناعة المصرية وتشجيع المصانع على إعادة استثمار جزء من العائدات في التطوير والتدريب وصقل المهارات، وتوفير تدريب مجاني وورش عمل على استراتيجيات فتح أسواق جديدة، وبناء وحدات تطوير وبحث وتدريب متدربين على تصميم منتجات جديدة جذابة، والتوافق مع اشتراطات الأسواق العالمية.

فرصة للمصانع المصرية

قال علاء النمر، مدير غرفة صناعة الجلود، إن المؤتمر يمثل فرصة للالتقاء بأعضاء الغرفة، وكذلك رواد الأعمال والمبتكرين للوقوف على ما تم إنجازه في الفترة السابقة من عمر مشروع المصنع المفتوح، والإعداد لاستكمال البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وطالب «النمر»، أعضاء الغرفة باغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الخدمات التي يقدمها مشروع المصنع المفتوح، من تدريب وحاضنة أعمال، وغيرها من الخدمات التي يقدمها المشروع.

يذكر أن الدورة التدريبية الأولى التي نفذها مشروع المصنع المفتوح تم خلالها تدريب 60 متدربا من العاملين بمصانع الأحذية والصناعات النسيجية.

وبدأت الدورة التدريبية الثانية لقطاع الجلود في 7 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 26 يناير المقبل، وسيتم خلالها تعليم المتدربين على تصميم وتصنيع الحقيبة المدرسية.

وبدأت الدورة التدريبية الخاصة بقطاع الصناعات النسيجية في 6 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 23 فبراير المقبل، في معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج بالمركز القومي للبحوث، وتتضمن تعريف المتدرب بجميع مراحل صناعة المنسوجات والملابس، ويشمل التدريب على مراحل الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز.