«البيئة» تحدد 5 ملوثات تؤثر على جودة الهواء وتضر الصحة العامة

حددت وزارة البيئة، 5 أنواع من ملوثات الهواء، تؤثر بشكل مباشر على جودته، ويتم رصدها بواسطة برنامج المعلومات والرصد البيئي في الوزارة، ونشرت وزارة البيئة قائمة الملوثات عبر موقعها الإليكتروني على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى تأثيرها المباشر على الصحة العامة، وفيما يلي نستعرض تلك الملوثات وأبرز المعلومات عنها والتأثيرات التي يمكن أن تسبب فيها.

5 ملوثات تؤثر على جودة الهواء

1) أكاسيد النيتروجين

يعتبر ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) واحد من أهم أكاسيد النيتروجين الموجودة في الجو، ويُكّون مع أول أكسيد النيتروجين (NO) ما يعرف بالمجموع الكلي لأكاسيد النيتروجين (Nox)، وهما أكثر أكاسيد النيتروجين وفرة، والتي يتم توليدها بواسطة الإنسان في المناطق العمرانية والحضرية.

وتتكون أكاسيد النيتروجين كناتج لجميع عمليات الاحتراق التي تتم في درجات الحرارة العالية، وعلى الرغم من أن أول أكسيد النيتروجين يكون الناتج الأساسي إلا أنه لا يعتبر ذو تأثير سئ علي صحة الانسان نتيجة لصغر التركيزات التي يوجد بها في الهواء المحيط.

وتعتبر الانبعاثات المرورية هي المصدر الأساسي لأكاسيد النيتروجين بينما تنتج بعض التركيزات الصغيرة من محطات الكهرباء وبعض المصادر الصناعية الأخرى، إلا أن الانبعاثات الصادرة من محطات الكهرباء والمناطق الصناعية تكون في معظم الأحوال مرتفعة عن محطات الرصد ويساعد ارتفاعها على سرعة انتشار الملوثات في الجو لذلك تعتبر الانبعاثات المرورية هي المصدر الأساسي.

2) ثاني أكسيد الكبريت

يتكون ثاني أكسيد الكبريت (SO2) كناتج لعمليات أكسدة البقايا الكبريتية الموجودة في بعض أنواع الوقود وذلك أثناء عملية الاحتراق، وتنتج محطات توليد الكهرباء كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكبريت بالإضافة إلي الكميات الناتجة من بعض المناطق الصناعية الأخرى التي تستخدم الوقود البترولي خاصة المازوت كوقود لإنتاج الطاقة.

و علي الرغم من أن ثاني أكسيد الكبريت لا يصدر من السيارات التي تعمل بالبنزين «سواء المضاف للرصاص أو غير المضاف»، إلا أن السيارات التي يتم تشغيلها بواسطة السولار تنتج كمية غير قليلة من ثاني أكسيد الكبريت وتؤثر بصورة واضحة علي التركيزات في المناطق المرورية، كذلك يعد الحرق المكشوف للمخلفات العضوية أحد المصادر لثاني أكسيد الكبريت.

3) الجسيمات العالقة أقل من 10 ميكرو متر

في الأعوام الأخيرة تم التركيز بصورة ملحوظة علي تركيزات الجسيمات العالقة في الهواء وكان التركيز بصورة أكثر وضوحاً على «الجسيمات العالقة أقل من 10 ميكرومتر»، نظراً لخطورتها علي الصحة العامة حيث يتم استنشاقها بصورة أكبر وتستقر في الرئتين لتسبب المتاعب الصحية بعد ذلك.

وتمثل الانبعاثات المرورية أحد المصادر الأساسية للأتربة العالقة في الجو، والتي تتم استثارتها عن طريق الرياح كما يمثل الحرق المكشوف للمخلفات بأنواعها مصدراً هاماً من مصادر الأتربة الصدرية هذا بالاضافة للانبعاثات الصناعية كما يوجد مصدر أخر للأتربة في مصر ناتج عن الطبيعة الجافة والصحراوية لمعظم المناطق والتي تمثل مصدراً للأتربة عند هبوب الرياح وإن كانت أقل خطورة من المصادر الأخرى.

4) أول أكسيد الكربون

المصدر الأساسي لأول أكسيد الكربون هو الانبعاثات المرورية ولكن كمية الانبعاث تتأثر بصورة ملحوظة بسرعة السيارة وكفاءة محركها و تكون في أعلى معدلاتها حينما تكون سرعة السيارة في أقل معدلاتها.

5) الأوزون

تركيزات غاز الأوزون توجد في الجو نتيجة لوجود الأوزون في طبقة الستراتوسفير بالإضافة إلى التركيزات التي تنبعث من طبقة التروبوسفير ولذلك تركيزات الأوزون تعتمد على الموقع الذي يتم فيه الرصد والوقت الذي يتم فية الرصد، ولكن تركيزات الأوزون تقل بصورة ملحوظة نتيجة لتفاعل الأوزون مع بعض الملوثات الأخرى الموجودة في الجو مثل أكاسيد النيتروجين.