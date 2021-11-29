رئيس «نوعية الهواء» عن الضبابية والأتربة: انخفاض حركة الرياح أثر على جودة الهواء

حالة أشبه بالضبابية شهدتها الأحوال الجوية على نطاق القاهرة الكبري بداية من أمس، واستمرت حتى اليوم الثاني على التوالي، وهو ما أدى إلى طرح العديد من التساؤلات حول هذه الحالة التي بدت أشبه بوجود أتربة معلقة في الجو، صاحبها عدم وضوح في الرؤية، وأصدرت على أثرها وزارة البيئة بياناً صحافياً أمس، أكدت خلاله أن بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة و المنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية أوضحت انخفاض في مستوى جودة الهواء.

انخفاض حركة الرياح أدي إلى تركيز نسبة الملوثات في الهواء

الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة، أرجع السبب إلى وجود حالة في الجو تشبه الغيامة إلى تركز حركة الرياح نسبة الملوثات في الهواء، والناتجة عن وجود حالة استقرار كبيرة سببها انخفاض حركة الرياح، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حد السكون.

وقال مراد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن استمرار حالة السكون في الجو مع استمرار الأنشطة البشرية والصناعية التي تعد مصدراً للانبعاثات والملوثات جعلها تتركز في الجو بشكل جعلها ملحوظاً للمواطنين، لافتا ًإلى أنه في الأحوال الطبيعية فإن هذه الانبعاثات يتم حملها في الجو بشكل أفقي كي يتم توزيعها، وبالتالي لا تبدو ملحوظة كما حدث بالأمس وصباح اليوم.

نصائح بعدم الخروج لأصحاب الأمراض الصدرية

وأوضح رئيس نوعية الهواء، أن تركيزات الانبعاثات الناتجة من الأنشطة المختلفة تكون أكثر تركيزاً في أوقات الصباح المبكر وفي فترة المساء وخاصة قبل المغرب، حيث تكون درجة الحرارة منخفضة، منبها ًعلى عدم الحركة والخروج في مثل هذه التوقيتات إلا في الضرورة القصوى وخاصة لأصحاب الأمراض الصدرية، وأنه في حال الخروج يجب اتخاذهم لجميع الاحتياطات اللازمة.

وحول استمرار هذه الحالة، أوضح رئيس نوعية الهواء، أنه سوف يتم تحديد امتداد هذه الحالة لليوم التالي أو انتهائها اليوم بناء على البيانات الواردة من منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء، مشيراً إلى أن هذا الأمر سوف يتحدد خلال الثلاث ساعات القادمة.

موجات تركيز الملوثات في الهواء تزداد في فصل الشتاء

وحول وجود توقيتات سنوية خاصة بهذه الحالة، أكد رئيس نوعية الهواء، أن هذه الحالة مرتبطة بنسبة كبيرة بسرعة الرياح، ولكنها تحدث بشكل كبير في فترة الشتاء، وتكون غير ملحوظة للمواطنين، قائلاً: «المواطن يلاحظ هذه الموجات التي تؤثر على جودة الهواء من خلال حاستي الشم والرؤية كما حدث اليوم وأمس، ولكن يوجد الكثير من الملوثات والانبعاثات التي لا يكون لها رائحة أو تكون غير مرئية، ونقوم برصدها من خلال منظومة الرصد بوزارة البيئة».