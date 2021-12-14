نواب يهاجمون معيط بسبب الضرائب والرسوم.. والوزير يرد: لمصلحة المواطنين

رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الهجوم الشديد من أعضاء مجلس النواب، بسبب مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدمغة، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون ضريبة مقابل دخول المسارح والسينما والملاهي، مؤكدا أنه يصب في مصلحة المواطنين.

1% ضريبة على وثائق التأمين التجارية

وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قيمة الرسوم والضرائب الواردة في مشروع القانون على النحو التالي: هي 1% على وثائق التأمين التجارية، و10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية، وذلك على أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة والروبيان (جمبري) واستاكوزا وأجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية- أسماك الأنشوجة والكافيار، ما ورد ببنود التعريفة الجمركية.

وأشار إلى أنواع «قشريات، رخويات، لافقاريات مائية محضرة أو محفوظة، الواردة ببند التعريفة الجمركية- الأثمار القشرية والفواكه، سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة الجمركية، والبن المحمص، والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية- العطور، ومستحضرات التجميل الواردة ببنود التعريفة الجمركية».

تم فرض ضريبة على عروض التزحلق على الجليد

وقال وزير المالية، إن الرسوم ليس على كل المسارح والسينما «عروض البالية وعروض السيرك 5%» وبالنسبة للسينما، يجري فرض الضريبة على عروض الأفلام الأجنبية فقط، موضحا أن رسوم المغادرة 100 جنيه بدلا من 50 جنيها، «زجاجات الخمر اللي بيتاخد عليها 2% هنخليها 3% لأول زجاجة، وثاني زجاجه سيكون 10%».

وتابع «معيط»، أنه لم يكن هناك عروض للجليد، والآن أصبح هناك عروض، فتم فرض ضريبة على عروض التزحلق على الجليد وحفلات الديسكو، وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على كلام الوزير ممازحا «العيب على النواب، لأإنهم ما بيروحوش الديسكو، ولا بيزحلقوا على الجليد، يعني العيب علينا»

وشهدت الجلسة، هجوما حادا من بعض النواب على وزير المالية، حيث قالوا: «قبل 10 أيام صدر عن مجلس الوزراء، بيانا يفيد بأنه لا يوجد أعباء جديدة على المواطنين في الفترة المقبلة، متابعا: لنفاجئ اليوم، بمشروع قانون بفرض ضرائب ورسوم جديدة».