قوس قزح يزين سماء الإسكندرية بأول أيام نوة الفيضة الصغرى

تلونت سماء مدينة الإسكندرية بقوس قزح وذلك في أول أيام نوة الفيضة الصغرى، التي ضربت المدينة بأمطار غزيرة استمرت لساعتين، حيث بدت سماء المدينة في منظر جمالي حيث السحب البيضاء مع ألوان قوس قزح مع ساعات الهدوء نسبياً، خاصة مع وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر ومتقلب على المحافظة، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل أجهزة المحافظة لاستقبال الأمطار الغزيرة المصاحبة للنوة المتوقع استمرارها لمدة 3 أيام.

طقس الإسكندرية خلال أيام نوة الفيضة الصغرى

وشهد طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة خلال ساعات الصباح، حيث بدأت بالتساقط خفيفة ثم اشتدت غزارتها، واستمرت في الهطول على أوقات متفرقة، في ظل توقعات بتكاثر السحب وتساقط الأمطار على مدار اليوم وحتى غد الأربعاء.

الإسكندرية بلا تجمعات للمياه في أول أيام نوة الفيضة الصغرى

وتمكنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية من سحب مياه الأمطار من الشوارع، وذلك بعد تساقطها، ومنع أي تراكمات للمياه، مع تحقيق السيولة المرورية في شوارع المدينة، خلال أول أيام نوة الفيضة الصغرى.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في جميع شوارع المحافظة، من أجل سحب المياه المتراكمة من الأمطار، والتي بدأت تهدأ نسبياً عما كانت عليه في الصباح، مع هبوب رياح باردة مع قدوم ساعات الليل ونشاط الرياح، فيما تم الدفع بعدد من سيارات الشفط وسيارات الطوارئ من أجل سحب المياه المتراكمة في الشوارع، ومنع تعطيل حركة المرور، وسحب كافة مياه الأمطار حيث لم تشهد المدينة أي تجمعات للمياه في الشوارع، وتم التعامل السريع من قبل فرق عمال الصرف الصحي.