تكاثر السحب بسماء الإسكندرية بنوة الفيضة الصغرى مع تساقط الأمطار

تكاثرت السحب المنخفضة على سماء الإسكندرية، بأول أيام نوة الفيضة الصغرى التي ضربت المدينة مبكراً، مع بدء تساقط الأمطار بغزارة على المدينة الساحلية، بداية من صباح اليوم الثلاثاء، مع وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار هطول الأمطار على المحافظة خلال اليوم، حيث أنه من المتوقع توقف الأمطار قليلاً ثم تجدد تساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.

تساقط الأمطار في الإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، وصول توقعات من قبل هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الطقس غير المستقر وتساقط الأمطار بغزارة، حيث بدأ سحب ممطرة تؤثر على الإسكندرية بأمطار خفيفة على أن تزيد شدتها لتكون من خفيفة إلى متوسطة الشدة في الساعات المقبلة.

الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ

فيما أعلنت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوى، وذلك لاستقبال أمطار غزيرة التي تساقطت على المدينة الساحلية، خاصة مع وصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الطقس السيئ غير المستقر.

فيما انتشرت سيارات الصرف الصحي في الشوارع من أجل سحب المياه المتراكمة من الأمطار والتي بدأت تهدأ نسبياً عما كانت عليه في الصباح، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الشفط وسيارات الطوارئ من أجل سحب المياه المتراكمة في الشوارع ومنع تعطيل حركة المرور وسحب كل مياه الأمطار.

سيولة مرورية في الإسكندرية رغم الأمطار

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، إن الإسكندرية لم تشهد أي تجمعات في الشوارع، حيث تم التعامل مع كل تراكمات المياه والتي كانت قليلة جدًا ولم تحدث أي تجمعات في الشوارع خلال تساقط الأمطار، لافتاً إلى أن الأمطار اشتدت في أوقات كثيرة.

وأكد نافع على رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار الغزيرة لمدة 3 أيام على مناطق متفرقة من الإسكندرية.