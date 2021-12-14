صرف الإسكندرية لا توجد تجمعات لمياه الأمطار بالشوارع والوضع مستقر

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن موسم الأمطار في مدينة الإسكندرية ضمن نوة الفيضة الصغري، بدأ اليوم الثلاثاء بأمطار خفيفة الساعة 8:45 صباحاً على مناطق متفرقة بمحافظة الإسكندرية، وزادت شدتها إلي متوسطة في مناطق وسط والمنتزة وشرق والعامرية والعجمي وغرب، مع زيادة أكثر إلى أمطار غزيرة بمنطقة منتزه أول ومنتزه ثان الساعة 9:25 صباحاً وغزيرة على منطقتي وسط وشرق وغرب 9:30 صباحاً.

أمطار على الإسكندرية

وشهدت مدينة الإسكندرية، تساقط الأمطار الغزيرة منذ صباح اليوم، معلنة قدوم نوة الفيضة الصغرى المتوقع استمرارها على المدينة لمدة 3 أيام متواصلة بأمطار غزيرة، مع ارتفاع نسبي لمنسوب مياه البحر.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن شدة الأمطار تفاوتت ما بين متوسطة وغزيرة في جميع أنحاء المحافظة ولا توجد أي تجمعات لمياه الأمطار ولم تتأثر حركة المرور في أي منطقة بالإسكندرية رغم استمرار سقوط الأمطار.

صرف الإسكندرية يتفقد أماكن تساقط الأمطار

وتفقد «نافع» محطة 3 المنتزه ومحطة المعمورة البلد شرقاً، إضافة إلى التمركزات بمناطق منتزه أول وثان واطمئن على سير العمل بتمركزات السيارات ومعدات وفرق طوارئ الشركة بمختلف مناطق المحافظة، مع مواصلة أعمال التطهير أثناء الأمطار ومتابعة مناسيب بيارات المحطات ومناسيب المصارف.

يذكر أن شركة صرف صحي الإسكندرية رفعت حالة الطوارئ استعداداً لحالة التقلبات الجوية التي تمر بها المحافظة وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة منذ يوم أمس الاثنين، وحتى اللحظة الوضع مستقر ولا توجد أي تجمعات لمياه الأمطار.