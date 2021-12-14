ريم بسيوني تناقش وتوقع «القطائع» 21 ديسمبر.. صدرت أكتوبر الماضي

تقيم دار نهضة مصر حفل توقيع ومناقشة رواية «القطائع.. ثلاثية ابن طولون» للكاتبة ريم بسيوني، وذلك يوم الثلاثاء 21 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بمكتبة البلد، ويناقش الكاتبة الناقد شعبان يوسف.

الرواية صدرت في أكتوبر الماضي

وصدرت «القطائع» في أكتوبر الماضي، وتشمل الرواية ثلاث حكايات عن «ميسون، حلم أحمد، والعهد»، وهي أحدث رواية للكاتبة ريم بسيوني وتأخذ القارئ من خلالها في رحلة عبر التاريخ المصري في زمن أحمد بن طولون لتروي لنا عبر ثلاث روايات منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث، الأجواء المصرية في ذلك الوقت، وتثبت أنه ما زال في التاريخ حكايات تستحق البحث والتنقيب والعيش في زمانها.

معلومات عن ريم بسيوني

ريم بسيونى، كاتبة وأكاديمية حائزة على جائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها «أولاد الناس» لعام 2020، وهي أستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصلت على دكتوراه من جامعة إكسفورد ببريطانيا، ولها عدة كتب ودراسات علمية، كما تمت ترجمة بعض أعمالها إلى لغات مختلفة.

صدر للدكتورة ريم بسيوني عدة روايات من بينها «سبيل الغارق»، «أولاد الناس»، «مرشد سياحي»، «أشياء رائعة»، «الحب على الطريقة العربية»، «بائع الفستق» و«الدكتورة هناء»، و«الحب على الطريقة العربية»، للناشر دار الهلال عام 2009، و«رائحة البحر»، للناشر دار البستاني للنشر والتوزيع عام 2005، و«بائع الفستق»، للناشر مكتبة مدبولي، ومترجمة إلى الإنجليزية، «الدكتورة هناء»، الناشر مكتبه مدبولي في 18 مارس عام 2007، ومترجمة إلى الإنجليزية والإسبانية واليونانية والإيطالية، «أشياء رائعة»، الناشر دار الآداب عام 2010، ومترجمة إلى الإنجليزية.

ورُشحت روايتها «سبيل الغارق.. الطريق والبحر» مؤخرا ضمن القائمة الطويلة لأفضل رواية في جائزة ساويرس الثقافية فرع كبار الأدباء، كما أن رواية «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» الفائزة بجائزة نجيب محفوظ، لعام 2019-2020، تدور أحداث قصصها في فترة الدولة المملوكية.