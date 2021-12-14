المنشآت الفندقية: الفنادق جاهزة لاستقبال السياح والمصريين خلال رأس السنة

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تيسير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن جميع الفنادق المصرية بكافة المحافظات السياحية جاهزة لاستقبال أية أعداد من السياح خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة، والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا كبيرا في نسب الإشغال خلال تلك الفترة، موضحا أن العديد من المنشآت الفندقية بدأت في وضع شجرة عيد الميلاد وبابا نويل احتفالا بقرب بدء العام الميلادي الجديد.

التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة الصحية

وأضاف «الشاعر» لـ «الوطن»، أن الفنادق المصرية ملتزمة خلال أعياد رأس السنة والكريسماس باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، فضلا عن اشتراطات صحة وسلامة الغذاء، لافتا إلى وجود لجان دورية تابعة لوزارة السياحة ستقوم بالتفتيش المفاجئ على تلك المنشآت للتأكد من تطبيقها لتلك الإجراءات مع توقيع عقوبة الغلق على الفنادق التي ستخالف تلك الإجراءات.

تخفيض الأسعار لأقل من الحد الأدنى «مستبعد»

واستبعد «الشاعر» قيام الفنادق بتخفيض أسعارها لأقل من الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية الذي أقرته وزارة السياحة سعيا لجذب أكبر عدد من النزلاء خلال تلك الفترة، وذلك لأنه يتم محاسبتها ضريبيا وفقا للحد الأدنى للأسعار وهو ما يعرضها للخسارة إذا ما أقدمت على تلك الخطوة، لافتا إلى أن الحد الأدنى لمقابل الإقامة بغرفة بفندق فئة 5 نجوم حاليا هو 40 دولارا في اليوم، وللإقامة بفندق فئة 4 نجوم هو 28 دولارا في اليوم، موضحا أنه يجوز للفنادق بيع الغرف دون حد أقصى للسعر.

وأوضح «الشاعر» أن غرفة المنشآت الفندقية اهتمت الفترة الماضية بالارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للنزلاء والرواد بالفنادق من خلال عدة إجراءات، منها التشديد على تنفيذ اشتراطات السلامة الصحية بالفنادق وتطبيق معايير عالمية لتصنيف المنشآت الفندقية، إضافة إلى وضع حد أدنى لبيع الغرف الفندقية، موضحا أن المنشآت الفندقية هي العمود الفقري الذي تعتمد عليه صناعة السياحة في العالم كله، وهو ما أوجب الارتقاء بكافة خدماتها.