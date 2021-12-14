شيخ عراقي يهاجم محمد رمضان.. والأخير: «أنا مسامح»

رد الفنان محمد رمضان عن هجوم شيخ عراقي يدعى جعفر الإبراهيمي، عليه من أحد المساجد بعد حفله الأخير في العاصمة العراقية بغداد، ووصفه بـ «الأسود القبيح»، وأعاد الفنان المصري نشر الفيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله»، متابعا: «عموما أنا مسامح حبا واحتراما للشعب العراقي».

جعفر الإبراهيمي يهاجم حفل محمد رمضان

واعترض الشيخ جعفر الإبراهيمي على حفل محمد رمضان الذي أقيم يوم الجمعة الماضية في بغداد، وذلك بسبب الحضور الجماهيري الضخم للحفل، قائلا: «انتكاسة وانحدار لا يجب أن يمر بسلام»، ووصف بعدها «رمضان» بعدد من الكلمات المهينة، وعقب الفنان المصري: «كل الاحترام والتقدير لكل الأديان وكل الطوائف».

الجمهور العراقي يتضامن مع محمد رمضان

وعلى الجانب الآخر، اعترض عدد كبير من جمهور الفنان محمد رمضان في العراق على وصف الشيخ «الإبراهيمي» له بتلك الأوضاف، وقال أحد المتابعين: «ما عليك حبيبي أهم شيء أنت نورت العراق»، بينما تابع آخر: «آسفين يا محمد رمضان»، وأضاف حساب آخر: «نحن من العراق ونقول هذا لا يمثلنا»، وقال آخر: «آسفين محمد رمضان امسحها بوجهي.. هذا الكلام لا يمثل الشعب العراقي».

وأحيا الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا ناجحا مساء الجمعة، على خشبة مسرح مدينة بغداد في العراق، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، وأهدى الجمهور، الفنان المصري، عددا من الساعات، وذلك من خلال إلقائهم ساعات ثمينة عليه خلال تواجده على خشبة المسرح، وعلق مازحا: «كفاية متبسطهاش أكتر من كدا».