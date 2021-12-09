محمد رمضان: «نفسي يبقى عندي بيت بالعراق والمغرب زي اللي في مصر»

قال الفنان محمد رمضان، إن الفن يمنع الأشخاص من أن يمارسوا العنف ويقرب بين الشعوب فهو «مسكن الشعوب»، متابعا: «هو ده الدور الحقيقي عشان الناس تتبسط ولما نقدم من خلال الفن رسالة ده شيئ عظيم بس مش مفروض عليك كفنان، المهن اللي هي مطلوب منها التوعية والدروس دي مهن أخرى زي دكتور الجامعة والمدرسين»، موضحًا أن الفن دوره تسلية الشعوب والترفيه عنه من أجل الحياة.

محمد رمضان: «بدأت من الصفر في الفن»

وأضاف «رمضان» خلال لقاء تليفزيوني، اليوم الخميس، مع قناة السومرية، أنه بدأ من الصفر في الفن، ووصل إلى مكان عظيم، ولكن بالنسبة لطموحه «زيرو»، موضحًا أن هذا ما يعطيه حافزًا لينجح أكثر ويلمس أراضي جديدة ويتذوق نجاح جديد ويكسب كل سنة فئة جديدة لم تكن توافقه من قبل.

وتابع: «هي ده لذة النجاح إنت كل شوية تمشي لقدام وتلمس درجة نجاح جديدة وده منطبق على جميع النشاطات مش في الفن بس، وأتمنى أن ده يبقى طموحنا في دولنا العربية لو افتتحنا حاجة نفتتح حاجات أكتر ولو في مهرجان في العراق للترفيه السنة اللي بعدها يبقى في أكتر وترفيه أكثر عشان يزود السياحة، وده بيطمن الناس إن العراق دولة مستقرة وفي ناس عارف مترقبين حفلة محمد رمضان، دي رسالة إن دولنا العربية في أمان».

«رمضان»: الشعوب العربية لا تأكل بعضها

وأشار الفنان محمد رمضان، إلى أن الدول العربية مرت بأزمات ولكن الشعوب العربية لا تأكل بعض، متابعا: «عندنا حتة حلوة بنميها بالمشاركات والاحتفالات، أنا طموحي يبقى عندي بيت في بغداد ودبي والمغرب والسعودية بجانب بيتي في مصر، بحس إن دولنا محافظات والعراق محافظة زي مصر والإمارات ولبنان ولازم نستمتع ببلدنا زي ما العمال بيستمتع ببلداهم وبيعملوا تلاحم وقطارات بينهما إحنا نعمل كده، وإن شاء الله يبقى عندي بيت في العراق وأجي من وقت للتاني»، متمنيًا أن يتواجد أكبر عدد من جمهوره غدا الجمعة، لافتا إلى أنه سيبذل قصاره جهده لتقديم حفلة تسعدهم وتليق بهم.