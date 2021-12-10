أول مقطع من حفل محمد رمضان بـ«بغداد».. بعد صورة الشيشة

نشر الفنان محمد رمضان، المقطع الأول من حفلته بـ بغداد في مدينة «سندباد لاند»، التي أقيمت اليوم، وتضمن الفيديو المنشور، ريأكت لصوت ضخم على أغاني الأول.

وكان محمد رمضان أثار حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في أحد اللقاءات الصحفية ممسكاً الشيشة ويقوم بتدخينها.

من المفترض أن الفنان محمد رمضان، يقوم بـ أول حفلته في العراق اليوم، بـ مدينة «سندباد لاند»، في بغداد.

وفضلا أن محمد رمضان شارك فيديو مع أطفال العراق في الساعات الأولى من فجر اليوم، معلقا: «حتى أطفال العراق رجال».

ووصل محمد رمضان، إلى الأراضي العراقية أمس، وسط حراسة أمنية مشددة، كما قام شقيققه محمود رمضان، بشكر الحكومة العراقية ،عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، فيديو لعربات الشرطة العراقية التي كانت تؤمن شقيقه، ووجه شكرا خاصا للشرطة العراقية، وبعدها قام الأخير بنشر الفيديو عبر خاصية «إستوري»، وبدا أن الحراسة مشددة للغاية من أجل سلامته.

وعبرمحمد رمضان، عن وجود الأمن والأمان في الأراضي العراقية، خلال لقائه الإعلامي، مع إحدى القنوات العراقية التي تدعى «السومرية»، عبر وصوله أمس، قائلا: إن «هناك تحضيرات للحفل الخاص به العراق ويعمل لأول مرة مع فريق العمل في سندباد لاند، لافتا إلى أن حفلاته مرهقة لأنه يتم إطلاق كميات كبيرة من الألعاب النارية وتم تلبية هذه الطلبات وتوفير السيارات المستخدمة في الاستعراض، متمنيا أن يتم تقديم حفلة تليق بالجمهور العراقي».

وأوضح أن الجمهور العراقي عريق، وشارك في نجاح العديد من نجوم العرب، معلقا: «الجمهور العراقي شريك في نجاح النجوم العرب، وأي نجم عربي لو متمش اعتماده من الجمهور العراقي مش هيبقى نجم عربي».

يذكر أن الفنان محمد رمضان، نشر صورا له مع ثلاث طياريتن، خلال رحلته إلى العراق، مما دفع البعض لتعليق على الأمر، خشية من تكرار أزمته مع الطيار الراحل أبو اليسر.