تفاصيل ضبط متهمين بمحاولة إتلاف كاميرات حادث الشيخ زايد: تظاهرا بالمرض

كشفت مصادر مطلعة، عن كواليس وتفاصيل القبض على اثنين من المتهمين بمحاولة سرقة وإتلاف كاميرات المراقبة التي وثّقت حادث الشيخ زايد، الذي وقع صباح الجمعة، وأسفر عن مصرع 4 ضحايا، والمتهم فيه كريم الهواري، نجل رجل الأعمال محمد الهواري.

عملوا نفسهم تعبانين

التحريات الأولية والتحقيقات، أوضحت تفاصيل عملية القبض على المتهمين داخل سراي جهات التحقيق، وتبيّن لاحقا أنّهما محاميين انتحلا صفة عضوي نيابة منتدبين للتحقيق في الحادث، فبعد خروج مالك المنزل الذي سجلت كاميراته الحادث من سراي النيابة، فوجئ بهما في المحكمة، وتمكنت الشرطة من ضبطهما، إلا أنّهما ادّعيا المرض والإعياء.

سيارة إسعاف

وأوضحت المصادر أنّ جهات التحقيق باشرت إجراءاتها معهما بعد التحفظ عليهما وتحرير محضر بمعرفة الشرطة، واستمعت لأقوالهما، وأمرت بحجزهما على ذمة التحريات التي تباشرها المباحث الجنائية، ونقلا إلى أحد المنشآت في عربة إسعاف تحت حراسة مشددة، ولا تزال التحقيقات جارية.

حادث الشيخ زايد

وأحالت النيابة العامة، المتهم كريم الهواري، مرتكب حادث الشيخ زايد، والمتسبب في مصرع 4 طلاب صباح الجمعة، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، لمحاكمته بتهمة حيازة وتعاطي الكوكايين، والتسبب في مصرع الضحايا الـ4.

وأكدت النيابة العامة في بيان أصدرته، مساء أمس، أنّها استمعت لأقوال 6 شهود، وأقامت من أقوالهم الدليل على المتهم، ومنهم شاهدي إثبات رأيا الحادث، ومالك المنزل الذي وثّقت كاميراته الحادث، فضلا عن ضابطي شرطة، والطبيبة الشرعية التي حللت العينة المأخوذة منه، للوقوف على تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

تحليل مخدرات

وأكدت النيابة العامة، أنّ تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، أكد احتواء العينات المأخوذة من المتهم كريم الهواري، على الكوكايين والكحول الإيثيلي.