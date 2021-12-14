اتهامات كريم الهواري مرتكب حادث الشيخ زايد: 3 جرائم ساقته للجنايات

تحدد محكمة الاستئناف، خلال الساعات القليلة المقبلة، موعدا لمحاكمة المتهم كريم الهواري، مرتكب حادث الشيخ زايد، الذي وقع صباح الجمعة الماضي، وأسفر عن وفاة 4 طلاب، كانوا يستقلون سيارة، واصطدم بهم المتهم، حيث كان يقود سيارته الفارهة، تحت تأثير المواد المخدرة، ويأتي تحديد موعد المحاكمة، بعد بيان صدر، أمس، عن مكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة «الهواري» للمحاكمة الجنائية، وشمل البيان اتهامات كريم الهواري مرتكب حادث الشيخ زايد.

اتهامات كريم الهواري مرتكب حادث الشيخ زايد

وأشارت النيابة العامة، خلال التحقيقات، إلى اتهامات كريم الهواري مرتكب حادث الشيخ زايد، التي كان أولها حيازة مخدر الكوكايين بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت 4 طلاب، بسبب إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، والقيادة بسرعة هائلة تجاوزت السرعة المقررة قانونًا، وكانت ذلك تحت تأثير تعاطي مخدر الكوكايين، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

أدلة اتهام كريم الهواري مرتكب حادث الشيخ زايد

ولفتت النيابة العامة، إلى أنها وفي صدد إقامة الدليل ضد المتهم، استندت لعدة أدلة، كان أولها الأدلة القولية، وهي شهادات الشهود وعددهم 6؛ حيث استمعت لـ 3 شهود من المواطنين، إثنان منهم شاهدا الحادث لحظة وقوعه، والثالث مالك المنزل الذي وثقت كاميرات مراقبته الحادث؛ فضلا عن ضابطين وطبيبة شرعية، فكان الضابط الأول قد انتقل لمعاينة الحادث والثاني أجرى التحريات حوله، فضلا عن الشاهدة السادسة وهي طبيبة شرعية، كانت المسؤولة عن فحص عينات الدم والبول المسحوبة بأمر النيابة العامة من المتهم.

كاميرات المراقبة والطب الشرعي

كما بيّنت النيابة العامة، أن من بين الأدلة، ما أثبتته من مشاهدة المقاطع المصورة للحادث، التي قدمها الشاهد الثالث «مالك المنزل»، فضلا عن معاينة كاميرات المراقبة التي سجلت الحادث، وأخيرا ما ثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.