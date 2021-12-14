جامعة سوهاج الخامسة أفريقيا ضمن الجامعات صديقة البيئة

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن هيئة التصنيف الدولي للجامعات الأكثر استدامة أعلنت اليوم الثلاثاء، نتيجة تصنيف 2021، حيث نجحت جامعة سوهاج في تحقيق المركز رقم 400 من بين 956 جامعة عالمية مشاركة في هذا التصنيف، مشيراً إلى أنه بذلك تكون الجامعة قد قفزت 96 مركزاً، حيث كانت العام الماضي في الترتيب رقم 496 من بين 912 جامعة، عند مشاركتها في هذ التصنيف لأول مرة.

تطبيق برامج وأنشطة الاستدامة بجامعة سوهاج

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن تقدم الجامعة في الترتيب يرجع لتطبيق الجامعة العديد من برامج وأنشطة الاستدامة، التي تعتمد على نشر الوعي البيئي والاستخدام الأمثل للموارد، لكي تستمر جامعة سوهاج جامعة صديقة للبيئة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وقال الدكتور حمدي حسانين، مدير وحدة الاستدامة بالجامعة والمشرف العام على ملف مسابقة الجامعة صديقة البيئة، أن فريق وحدة الاستدامة بذل جهوداً كبيرة أدت إلى هذا التقدم، رغم ظروف جائحة كورونا، مما حافظ على ترتيب الجامعة في المركز الخامس أفريقياً، رغم زيادة عدد الجامعات الأفريقية المشاركة هذا العام.

خلق بيئة مستدامة داخل الحرم الجامعي

وأضاف «حسانين» أن الجامعة تدرك أهمية خلق بيئة مستدامة داخل الحرم الجامعي، حيث وضعت في مقدمة اهتماماتها أن يصبح حرمها حرماً نظيفاً ومحافظاً على معايير الاستدامة والبيئة الخضراء مثل المباني المستدامة، والتقليل من استخدام وسائل النقل الملوثة للبيئة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحفاظ على الغطاء الأخضر، وتخفيض انبعاثات الكربون، والحد من الضوضاء، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات، بالإضافة إلى التحول الرقمي لتقليل استخدام الورق، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وذكرت الدكتورة صباح صابر، منسق الأنشطة بالوحدة، أنه تم تشكيل فريق العمل من مختلف كليات الجامعة، وتوزيع المعايير والمهام عليهم، ثم المتابعة الدورية، لافتةً إلى أن جميع الأعضاء قد بذلوا مجهوداً كبيراً في إعداد الملف المطلوب، لظهور الجامعة بمظهر مشرف دولياً وأفريقياً.

فريق عمل ملف المسابقة بجامعة سوهاج

وأوضح أحمد عبد الحافظ، المستشار الإعلامي لجامعة سوهاج، أن فريق العمل لهذه المسابقة ضم الدكتور حمدي حسانين، مدير وحدة الاستدامة، منسق عام على إعداد وتنسيق وإرسال الملف، والدكتورة صباح صابر، عميد كلية التعليم الصناعي السابق، مشرف عام على المعايير، والدكتور رأفت الخطيب، مدير وحدة الأمن والسلامة، تولت معيار البنية التحتية والغطاء الأخضر، والدكتور إسلام الشيخ مدير وحدة المشروعات وأستاذ الفيزياء كلية العلوم، تولى معيار الطاقة والتغيرات المناخية، والدكتور معتمد السيد، من كلية الطب البيطري، معيار إدارة المخلفات، والدكتور أحمد عبد الرحيم، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتورة نوال عمر، معيار المياه، والدكتور طلعت علي، وكيل كلية الهندسة، تولى معيار النقل.

كما ضم فريق العمل الدكتور عماد صموئيل، وكيل كلية التربية، معيار التعليم والبحث العلمي، والدكتورة ندا عبد المحسن، من كلية الطب البشري، معيار مكافحة كورونا، والدكتور محمد حشمت عبد اللاه، من كلية نظم المعلومات والحاسبات، تولى إدارة المعلومات، والدكتور أحمد عاطف، مدير عام قطاع مكتب رئيس الجامعة، والدكتور ياسر شحاتة، مدير عام الشؤون الإدارية، وصبري موسى، مدير عام رعاية الشباب، ومحمد جلال، من مكتب رئيس الجامعة، ومينا حسني، من المركز الإعلامي لجامعة سوهاج.