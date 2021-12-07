جامعة سوهاج تنظم احتفالية كبرى لطلاب من ذوي الهمم 

شهدت جامعة سوهاج، اليوم، احتفالا كبيرا باليوم العالمي لذوى الهمم، نظمته كلية الآداب، وقسمي علم النفس وبرنامج الفئات الخاصة.

اليوم العالمي لذوي الهمم

وشارك فى الاحتفالية، لفيف من قيادات جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبدالخالق عبد اللاه رئيس الجامعة، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم، والدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب، والدكتور عماد الصوينع مدير مركز نور البصيرة بالجامعة، والدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور طارق زكى موسى، المشرف العام على برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب والذى قدم الاحتفالية وأشرف على تنظيمها واعدادها والتنسيق لها.

واستمع الجميع للسلام الجمهوري، ثم بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، من أحد طلاب الفئات الخاصة وكلمة الدكتور رئيس الجامعة، عن أهمية ذوي الهمم، ودورهم في المجتمع ورعايتهم الكاملة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الاحتفال، عرض فقرات فنية ومشاركات من جانب طلبة وطالبات الفئات الخاصة المدمجين بالجامعة، وعلى هامش الاحتفالية، جرى عقد بروتوكول تعاون، بين مديرية التربية والتعليم بسوهاج وجامعة سوهاج، بخصوص الطلبة الصم وضعاف السمع، وشارك عدد كبير من طلبة الجامعة من مختلف الكليات في الاحتفالية، وشارك أولياء الأمور لذوى الاحتياجات الخاصة من طلبة جامعة سوهاج الحضور في الاحتفالية.

رسالة محبة من إعلام الأزهر لذوي القدرات الخاصة: بنكمل بعض

وكانت كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة، أنتجت فيديو دعم لذوي الهمم، وذلك عن طريق مركز الاتصال بالكلية، وشارك في الفيديو عدد من الطلاب من مختلف البلاد، وحمل الفيديو عنوان بنكمل بعض، وقدم الطلاب رسالة دعم لذوي الهمم، وتحرص وحدة الاتصال إعلام الأزهر، على بث رسائل إيجابية لتنمية المجتمع برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.