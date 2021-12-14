تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس غدا في نصف نهائي كأس العرب

حالة من التأهب الشديد يعيشها عشاق الساحرة المستديرة، استعدادا لمباراة مصر وتونس في إطار مباريات نصف نهائي كأس العرب 2021، والمقرر إقامتها غدا الأربعاء الموافق 15 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، و6 مساء بتوقيت السعودية و 7 مساء بتوقيت الإمارات، بينما تكون في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت تونس، وتأتي تلك المباراة بعد فوز المنتخب المصري على نظيره الأردني 3 أهداف في الدور ربع النهائي، ويبحث الكثير من راغبي مشاهدة اللقاء عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس المقرر إقامتها غدا:

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس

هناك عدد من القنوات التي تبث مباريات كأس العرب مجانا على النايل سات، وجاءت كالتالي:

تردد قناة on time sport

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة نايل سات

منذ أن بدأت بطولة كأس العرب 2021، وحرصت مجموعة قنوات bein sports على بث مباريات كأس العرب على القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، دون أن يكون هناك حاجة للاشتراك في القنوات المشفرة، وجاءت الترددات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة Alkass One HD

القمر: نايل سات.

التردد: 11919 H

معدل الترميز: 27500.