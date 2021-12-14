كريم الهواري أمام الجنايات بتهمة تعاطي الكوكايين: لا يجوز فيها التصالح

في أول يناير المقبل يمثل الشاب كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري أمام محكمة الجنايات، بتهمة تعاطي الكوكايين، التي ثبتت من تحقيقات النيابة مع المتهم بعد التسبب في وفاة 4 شباب في حادث دهس لهم بسيارته «أستون مارتن» من الخلف ما أدى إلى وفاة الشباب في الحال، وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى إدانة كريم الهواري بتهم تعاطي الكوكايين والقتل الخطأ لـ4 أفراد في الشيخ زايد.

تعاطي المخدرات ثابت بالأدلة

وأوضح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، أنه في حالة تصالح أسر المتوفين مع المتهم على جريمة القتل الخطأ، فإن عقوبة تعاطي المخدرات ثابتة بقوة القانون ولا يجوز لأحد التصالح فيها لأنها جريمة خالصة للمتهم وثابتة في تحقيقات النيابة من خلال عينات التحاليل التي أثبتت تعاطيه للمخدرات وتحديدًا الكوكايين وتم تحريز كمية من المخدرات.

تعرف على الظرفين المشددين

وكشف ياسر سيد أحمد خلال حديثه لـ«الوطن» عن أن التهمة الأولى الموجهة لـكريم الهواري، وهي قتل خطأ بظرفين مشددين وتكون عقوبتها وفق المادة 228 فقرة 4، السجن لمدة 10 سنوات لأن الظرف المشدد الأول هنا قيادة تحت تأثير المخدر، وهي ثابتة عن طريق الحرز المتحفظ عليه من قبل النيابة العامة ونتائج التحليل للعينات المأخوذة من المتهم، كما أن الظرف المشدد الآخر فهو التسبب في وفاة أكثر من 3 أفراد، وبالتالي تكون العقوبة مشددة وهي السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات.

موعد محاكمة كريم الهواري

كانت محكمة استئناف القاهرة حدد موعد محاكمة كريم الهواري أمام محكمة الجنايات بتهمة تعاطي الكوكايين، في أول يناير المقبل، كما قررت النيابة العامة حبس اثنين من محاميي كريم الهواري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة أعضاء هيئة قضائية ومحاولتهم إتلاف كاميرات المراقبة التي سجلت حادث دهس الشباب الأربعة خلال سير الشاب بسرعة جنونية بسيارته.