طبيب مصري ينجح في علاج حالة صعبة لمريض أكاليزيا بالسعودية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، عن نجاح رئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى التضامن التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد الدكتور أحمد مدكور، في علاج حالة صعبة ومعقدة لمريض أكاليزيا باستخدام تقنية مناظير الفراغ الثالث.

وأضافت الهيئة، أنه جاء ذلك خلال مشاركة مدرس واستشاري الجهاز الهضمي الدكتور أحمد مدكور، ممثلًا عن الهيئة في مؤتمر الجمعية السعودية للمناظير المقام بمدينة الملك فهد الطبية "Saudi Live Endoscopy"، مشيرة إلى أنه تم إدخال هذه التقنية ولأول مرة في مستشفيات الهيئة كانت بمستشفى التضامن التابع للهيئة ببورسعيد.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن الهدف الرئيسي من إجراء هذه العملية هو تبادل الخبرات بين مصر والسعودية في مجال معالجة أمراض الجهاز الهضمي باستخدام المناظير كأحدث التقنيات العلاجية المستخدمة حاليًا وفق ممارسات الصحة العالمية، والتي تتيح استخدام تقنية تشفية الأورام السطحية بالمرىء والمعدة والقولون بالمنظار "دون جراحة".

استشاري الجهاز الهضمي بهيئة الرعاية الصحية ينجح في علاج مريض أكاليزيا خلال المؤتمر الطبي بالسعودية

وأكد السبكي أن إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها داخل أحد المؤتمرات الطبية إنما يؤكد مدى كفاءة الطبيب المصري وثقة المجتمع الدولي في قدراته وأدائه المتميز، لافتًا إلى قدرة الهيئة على عرض نماذج علمية وطبية متميزة على المستوى الدولي، مثل الدكتور أحمد مدكور أحد العلامات المتميزة بمستشفى التضامن التابع للهيئة ببورسعيد، وتابع: أن الكوادر الطبية المتميزة ركيزة أساسية لنجاح جهود الهيئة في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمصر وبجودة عالمية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية اهتمام الهيئة بتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة داخل منشآتها الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية للجودة؛ ولذا كانت حريصة على التعاقد مع أفضل الخبرات الطبية المصرية المعتمدة دوليًا من الاستشاريين والأخصائيين بجميع التخصصات الطبية.

السبكي: البحث العلمي والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية وفق أدلة العمل الاسترشادية عالميًا دستور عمل الهيئة

وأشار إلى أن البحث العلمي والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية وفق أدلة العمل الاسترشادية عالميًا دستور عمل الهيئة، ولافتًا إلى الحرص على تبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى كأحد الأدوار العلمية الرئيسية للهيئة للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، مما يضمن تحقيق أعلى نتائج الجودة في الرعاية الصحية ورضاء جميع المتعاملين.

وقال الدكتور أحمد مدكور، استشاري أمراض الجهاز الهضمي ورئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى التضامن بورسعيد، إن الهدف الرئيسي من إجراء هذه العملية هو نقل المعرفة والعلم والخبرات التي اكتسبها على مدار سنوات عمله الممتدة لعلاج أمراض الجهاز الهضمي وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، إلى الكوادر الطبية السعودية وتدريبهم على إجراء مثل تلك العمليات الصعبة والمعقدة، لافتًا إلى قيامه بعمل هذا الأمر في أكثر من 11 ورشة عمل محلية ودولية، مؤكدًا أن الأطباء المصريين لا يقلون كفاءة عن نظرائهم في دول العالم المتقدمة طبيًا.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد مدكور نجح في علاج العديد من مرضى الجهاز الهضمي داخل مستشفى التضامن التابع للهيئة ببورسعيد بمهارة وكفاءة عالية، نظرًا لتخصصه في إجراء العمليات المعقدة والنادرة، والتي تحتاج إلى مهارات خاصة وتدخلات دقيقة، والتي ساهمت بفاعلية في إنقاذ حياة المئات من المصابين بأمراض الجهاز الهضمي، وذلك على مدار العامين الماضيين منذ بداية تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في المحافظة.

وأن مرض الاكاليزيا هو اضطراب نادر في قناة توصيل الطعام (المرىء) يجعل توصيل الطعام والشراب صعبًا، وتعتبر تقنية مناظير الفراغ الثالث من أحدث التقنيات عالميًا المستخدمة في علاج هذا المرض.