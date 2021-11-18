خالد الجندي: يجوز قراءة القرآن بأجر لتحصين الأشخاص من السحر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الشوؤن الإسلامية، إنه يجوز قراءة القرآن الكريم بأجر على أحد الأشخاص لتحصينه من السحر، مشيرًا إلى أن أبو هريرة كان حارسًا لأموال الزكاة والصدقة أثناء حياة النبي محمد، وجرى تجميع الأموال في مسجد النبي محمد، ولكن وجد أبو هريرة شخص يسرق الطعام وقال له أنه فقير، فترك أول يوم وثاني يوم، وفي ثالث يوم صمم أبو هريرة على أخذه للنبي فعرض عليه الشخص أن يقول له الآية القرآنية التي تمنع حضور الشياطين، وكانت سورة الكرسي.

واقعة ذكر وجود شياطن في أحد المساجد أيام النبي محمد

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» على شاشة«DMC»، اليوم الخميس، أن واقعة أكل الطعام في المسجد ذكر فيها النبي أن المنفذ شيطانا ولم يذكر أنه جن، مؤكدًا أن آية الكرسي تحمي الشخص من أشرار الشياطين والإنس أيضًا وكذلك سورة البقرة التي تحمي من السحر.

آيات كثيرة تكلمت عن السحر في القرآن

وأكد عضو مجلس الشوؤن الإسلامية، أن هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تكلمت على السحر، تفيد بأن الساحر يبرمج الشخص المتخيل لكي يظن أن أمامه شئ مختلف عن حقيقته، مؤكدًا أن النبي نهى عن السبع الموبقات وأولهم الشرك وثانيهم السحر ، وأعراضه تظهر عندما يبدو أن الشخص غير مريض عضويا، وليس لديه أزمة نفسية أيضًا.

فيما قال الداعية الإسلامي الشيخ أشرف الفيل، إنه يمكن قراءة القرآن لتحصين الأشخاص من السحر، وهذا ليس دجلا خاصة أن النبي محمد نصح بقراءة سورة البقرة.