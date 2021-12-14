ربة منزل تذبح طليقها بسبب خلافات مالية في المعصرة

أنهت ربه منزل حياة طليقها، ذبحا، بسبب خلافات مالية في المعصرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تحريات المباحث

وكلفت المباحث بسرعة ضبط وإحضار المتهمة، بعد تلقي العميد مجدي خلف مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة داخل شقة في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال، تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود. م. ع» 33 سنة عاطل، وبالفحص تبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، وعدة طعنات في الصدر والبطن.

المتهمة تروي تفاصيل الواقعة

وكشفت التحريات، عن أن طليقة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، مضيفة أن المجني عليه كان دائم ابتزاز طليقته لأخذ الأموال منها، وكان يرغب في إعادتها إليه مرة أخرى، موضحة أن المتهمة استأجرت شقة في منطقة المعصرة، واتصلت بطليقها وطلبت منه الحضور لكي يردها إلى عصمته، وخاصة أن يوم الواقعة كان آخر أيام عدتها، لكنها قتلت طليقها.

وأشارت التحريات، إلى أن المجني عليه ذهب إليها، وبمجرد دخوله وأثناء جلوسهما، سددت له عدة طعنات أودت بحياته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثف المباحث جهودها لضبط ربه المنزل.