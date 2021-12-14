بريد الوطن.. طب ليه؟

طب ليه باحس إنك عدم

ويئن حرفك ع السطور المبهمة

يدخل نغاشيش الوجع

ساكن حشاك

جوه الملاذ فاقد الحمى

من غير ضميرك يستتر

يا تعيش محارب كسرتك

يا تضم بعترة الفؤاد

يا نقرا فاتحة خارجتك

خزى الندم

سامح لطف اللهف

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