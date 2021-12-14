محمد بن سلمان: يجب التعامل بشكل جدي مع ملف إيران النووي

رحّب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، بالوفود المشاركة في القمة الخليجية الـ 42، مشدداً على ضرورة ترابط دول مجلس التعاون وتوحيد الصف في وجه التحديات، وذلك بعد مرور 4 عقود على تأسيس المجلس، حسبما نقلت العربية نت، مشددا على التعامل بشكل جدي مع ملف إيران النووي.

وانطلقت القمة الخليجية الـ42، اليوم الثلاثاء، في قصر الدرعية، شمال الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات، والتركيز على المستقبل.

ولي العهد السعودي يُشيد بالتضامن الذي أنجح مخرجات قمة العلا

وأشاد ولي العهد السعودي، خلال كلمته، بالتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات قمة العلا، مشيراً إلى أن المجلس حقق الكثير من الإنجازات.

وأوضح ولي العهد السعودي، أن بلاده مستمرة في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية.

الحوار الطريقة المثلى لحل النزاعات

وأكد بن سلمان، أهمية دعم استقرار العراق، ونوّه إلى ضرورة الوصول لحل سياسي في اليمن، مشيراً إلى أن الحوار هو الطريقة المثلى لحل النزاعات، وشدد على دور السعودية المفصلي في تجاوز التحديات.

ووصلت الوفود المشاركة بالقمة الخليجية الـ42، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، وكان في استقبالهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووصل نائب رئيس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد ممثل سلطنة عُمان، والشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمشاركة في القمة الخليجية في الرياض.

واستقبل أيضاً الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأيضاً ملك البحرين حمد بن عيسى.