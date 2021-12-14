أمير قطر يشارك في أعمال القمة الخليجية بالسعودية

أعلنت قطر، أمس الاثنين، أن أمير البلاد، تميم بن حمد، سيشارك في أعمال القمة الخليجية الـ42 التي تنطلق أعمالها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية «الرياض»، وقال الديوان الأميري القطري، إن بن حمد، يترأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستنعقد اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكانت قطر وقعت مع مصر والسعودية والإمارات والبحرين في يوم يناير الماضي، على بيان العلا في السعودية، الذي أنهى الأزمة المندلعة في عام 2017 بين الدوحة من جهة والقاهرة والرياض وأبو ظبي والمنامة من جهة أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكالة قطرية: من المنتظر أن تتناول القمة مسيرة المجلس

وقالت وسائل إعلام قطرية، إنه من المنتظر أن تتناول القمة مسيرة المجلس والتي دخلت عقدها الخامس، واستعراض أبرز مشاريعه ومحطاته بهدف تعزيز دوره ودعم خطواته وتطلعاته، كما ينتظر أن تتطرق مداولات القمة إلى أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، بهدف اتخاذ موقف موحد ومنسق حيالها، بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه ويحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها.

من جانبها، أشارت قناة «الإخبارية» السعودية الرسمية، مساء أمس الأول الأحد، إلى أن استضافة الرياض لـ القمة تأتي في ظل منطقة تشهد تغيرات واستحقاقات سياسية وملفات ملحة، أبرزها الملف النووي الإيراني المفتوح على كل الاحتمالات.

من جانبها، يغيب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عمان هيثم بن طارق، عن القمة الخليجية الـ42، التي ستنعقد بالرياض، وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، إن ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر، يترأس وفد بلاده في قمة دول مجلس التعاون الخليجي.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن السلطان هيثم بن طارق لن يترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ42 لمجلس التعاون الخليجي.