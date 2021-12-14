أمير قطر يصل إلى السعودية للمشاركة في اجتماع التعاون الخليجي

وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة السعودية، اليوم، للمشاركة في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في استقبال أمير قطر

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، في بيان، أن: «الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد وصل، مساء اليوم، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستنعقد في وقت لاحق اليوم، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية».

وكان في استقبال أمير قطر، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، فضلا عن أمير منطقة الرياض بالنيابة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار المسؤولين.

تعزيز دور ودعم خطوات وتطلعات مجلس التعاون الخليجي

وكانت قطر أعلنت أمس، أن أمير البلاد، تميم بن حمد، سيشارك في أعمال القمة الخليجية الـ42 التي تنطلق أعمالها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية «الرياض»، وقال الديوان الأميري القطري، إن بن حمد، سيترأس وفد بلاده للمشاركة في اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت وسائل إعلام قطرية، أنه من المقرر أن تتناول القمة مسيرة المجلس، التي دخلت عقدها الخامس، واستعراض أبرز مشاريعه ومحطاته، بهدف تعزيز دوره ودعم خطواته وتطلعاته، كما يُنتظر أن تتطرق مداولات القمة إلى أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية، بهدف اتخاذ موقف موحد ومنسق حيالها، بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه ويحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها.