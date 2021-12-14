سمية الألفي تساند أحمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم «ريستا»

حرصت الفنانة سمية الألفي، اليوم، على حضور العرض للخاص لفيلم نجلها أحمد الفيشاوي «ريتسا»، المعروض حاليا في إحدى سينمات المعادي.

سمية الألفي ترفض الحديث في أحدث ظهور لها

ورفضت سمية، الحديث مع وسائل الإعلام، واكتفت بقولها «مبروك» لنجلها، ويعد ذلك الحضور الأول لها بعد فترة كبيرة من عدم الظهور في المناسبات العامة، فكان آخر ظهور لها في تكريم فاروق الفيشاوي بمهرجان المسرح القومي.

فيلم ريتسا، من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري، وبطولة محمود حميدة وعائشة بن أحمد.

وتدور أحداث الفيلم بمدينة الإسكندرية، حول ثلاث شخصيات مختلفة، يجمع قصصهم الحب، الذي يدفعهم لاتخاذ العديد من القرارات ويتسبب في مرورهم بالعديد من المتاعب.

الفنانون يتوافدون على العرض الخاص لفيلم ريستا

ووصل منذ قليل، عدد من الفنانين للعرض الخاص بفيلم ريتسا، الذي يقام حاليا في سينما فاميلي المعادي، وكان أول الحضور الفنان يوسف عثمان أحد أبطال العمل، والفنانة مريم الخشت وإيناس مكي وأمير المصري.