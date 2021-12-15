حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 15-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود رجل برج الجدي، القدرة العالية على التحكم في النفس وتوجيه تصرفاته لتنفيذ الصواب، كما أن من أبرز عيوبه انتقاده للآخرين بشكل لاذع، الأمر الذي يجعل هناك العديد من الحواجز مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالحيوية والنشاط وتستطيع أن تضيف لمسات مهمة، فقط اعمل في صمت وتجنب الفخر.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر في منزل الحب ويمدك ذلك بكل الطاقة العاطفية وتبدو ساحرا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.