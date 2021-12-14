حظك اليوم الثلاثاء 14-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تعرف الأبراج الفلكية بأنها عبارة عن تجمعات لنجوم مرئية، تمر من خلالها كل من الشمس والقمر والكواكب، ويحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة حظ البرج التابع لهم سواء كان هوائيا أو ترابيا أو مائيا أو ناريا.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، توضح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم لكل برج من الأبراج الفلكية، التي جاءت كالآتي:

حظك اليوم برج الحمل 14-12-2021 على الصعيد المهني

القمر يسلط الضوء على الأمور المهنية والمالية، واليوم يجب أن تضاعف حذرك وتحدد وتنظم أفكارك وخطواتك.

حظك اليوم برج الحمل 14-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس والمريخ في منزل الحظ يمنحانك سحرا، تميل لمناقشة قضايا فكرية وتستطيع أن تعرض رأيك بذكاء.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 14-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية والتألق، وتتقدم بمنتهى الثقة.

حظك اليوم برج الثور 14-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تفتن الجنس الآخر ويمنحك الفلك قدرةً على إسعاد من حولك بطاقتك الإيجابية وتمدهم بالقوة والحماس.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك بعدم الإعلان عن أفكارك وخططك، واهتم بحماية حقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 14-12-2021 على الصعيد العاطفي

تميل نحو الانعزال عمن حولك وقد يسبب ذلك شعورا بالأذى لدى من يحبونك.. حاول أن تراعي مشاعر الطرف الآخر.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 14-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفع الأصدقاء لمشاركتك اهتماماتك، وتتقدم في مشاريعك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 14-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بالسحر والجاذبية وتميل لإسعاد من حولك وتمتلك أدوات السعادة.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 14-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتعامل بمرونة حتى ولو بدت الأمور مخالفة لإرادتك.

حظك اليوم برج الأسد 14-12-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك اليوم نحو إحكام قبضتك على المحيطين بك.. تجنب الصدامات العنيفة ولا تتمادَ في الفخر بنفسك.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 14-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدفعك لإنجاز الكثير وقد تقوم بعمل أسبوع في يوم واحد.

حظك اليوم برج العذراء 14-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان، وقد يجمعك بالأصدقاء وبمن تحب سفر أو لقاء مميز.

من أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية هالة سرحان، ويوافق تاريخ ميلادها 1 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 14-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على تنظيم أفكارك وأعمالك ومصاريفك بحكمة، وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم برج الميزان 14-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. قد تشارك من حولك في احتفالٍ ما، وقد تأتيك الظروف بمعلومات كانت خافية.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 14-12-2021 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تحمي مصالحك وحقوقك، وادرس قراراتك جيدا.

حظك اليوم برج العقرب 14-12-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحدّث مع شريك حياتك بهدوء لتقرّب المسافات بينكما.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 14-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك على التطور، وقد تغير عاداتك تدريجيا وتبدو أكثر مرونة.

حظك اليوم برج القوس 14-12-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تدفعك للاهتمام بمظهرك، تبدو أكثر نشاطا، وتفتن الجنس الآخر.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 14-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم.. تتحرك بحماس، واليوم هو وقت الخروج والانطلاق

حظك اليوم برج الجدي 14-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وهناك فرصة لقضاء أوقات عائلية وعاطفية مميزة.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان إيهاب توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 14-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك بالحذر في خطواتك ومحاولة تفادي المواجهات العنيفة.

حظك اليوم برج الدلو 14-12-2021 على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تنتبه، فالعناد وصلابة الرأي لن يكونا في صالحك.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 14-12-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات قد يعدك بلقاء فكري أو فني يثري شخصيتك، وتعرف اليوم كيف تحصل على التأييد والعون.

حظك اليوم برج الحوت 14-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تشعل قلبك بالعاطفة.. فلا تتردد في الإعلان عن مشاعرك بحرية.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.