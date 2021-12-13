حظك اليوم برج الجدي الإثنين 13-12-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز صفات أنثى برج الجدي أنها من أكثر الشخصيّات بحثاً عن المثالية للوصول إليها، لذا فهي غالباً ما تؤدّي عملها بحرفيّة عالية حرصاً منها على الوصول لأعلى مرحلة ممكنة من الإتقان.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم، لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بالابتعاد اليوم عمن يثير أعصابك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

القمر في وضع معاكس وعليك الانتباه لمشاعر من حولك، ولا تستسلم للمشاعر السلبية أو الذكريات الحزينة.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يناير.