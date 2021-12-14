جمال ياقوت يفتتح معرض القاهرة الدولي للتصميمات المسرحية الطليعية

افتتح الدكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، المعرض الدولي للتصميمات المسرحية الطليعية، وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والمهندس حازم شبل رئيس لجنة المعارض، وعضو اللجنة العليا للمهرجان، وعدد من وفود الدول العربية والأجنبية.

وقال المهندس حازم شبل، إن أهمية المعارض الفنية الدولية التخصصية الجماعية، تكمن في أنها تسمح للمشاركين في إبداع هذا الفن؛ بالتجريب بحب، والمعرض يعد تواصلا ولقاء فنيا بين التصميمات حتى يحين لقاء وتواصل فني وإنساني حقيقي بين مبدعيها من مختلف الاتجاهات والأعمار والبلاد والثقافات.

55 تصميما مسرحيا متنوعا يشاركون في المعرض

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعد عضو لجنة الاختيار بالمعرض، أستاذ السينوغرافيا بقسم علوم المسرح بكلية الآداب، إنه يشارك بالمعرض أكثر من خمسة وخمسين تصميماً مسرحياً متنوعاً ما بين «سينوجرافيا، ديكور، أزياء، إضاءة، إسقاط ضوئي».

وأشار إلى أنه تم اختيار أفضل الأعمال للعرض من بين أكثر من 100 عمل تم تقديمهم، وكانت الأولوية في المشاركة والاختيار من خلال استخدام أفكار وتشكيلات وخامات وعلاقات تشكيلية درامية جمالية مبتكرة.

ملامح الدورة 28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يشار إلى أن الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، انطلقت 14 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه، على مسارح القاهرة وبعض المحافظات، والدورة تحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي.

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، وتتشكل لجنته العليا من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، والدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، والفنان سعيد قابيل، مديرا للمهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور أيمن الشيوي، والدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والفنان حازم شبل.