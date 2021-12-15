سبب أزمة تذاكر مباراة مصر وتونس.. وأنباء سارة عن الشناوي وحجازي

قال أحمد سليمان، مدرب حراس المرمى السابق، إن مباراة المنتخب الوطني ونظيره التونسي التي ستعقد اليوم تشهد أجواء كبيرة من التفاؤل بين الجماهير المصرية في الدوحة، لافتا إلى أن إصابة الشناوي بسبب لعب عدة مباريات متتتالية.

الجمهور المصري «اتصرف»

وعن أزمة التذاكر، أضاف «سليمان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الثلاثاء، إن الجمهور المصري تصرف واشترى التذاكر من أصدقائهم من الجمهور التونسي، قائلاً: «الجمهور المصري اتصرف واشتروا تذاكر من زمايلهم التوانسة».

من جانبه، قال محمد طه، مراسل أون تايم سبورت في الدوحة لمتابعة كأس العرب، إن كلاً من الشناوي وحمدي فتحي وحجازي لديهم جاهزية لمباراة تونس، مشيرا إلى أن المدير الفني للمنتخب «كيروش» لم يشركهم في التدريب أمس ليشعروا بالراحة.

ردود ذكية من كيروش

وأضاف «طه» خلال مكالمة هاتفية في ذات البرنامج، أن ردود «كيروش» في المؤتمر الصحفي قبل مباراة تونس كانت ذكية، إذ أكد أنه راجع كل المباريات السابقة بين المنتخبين، كما أنه شرح لكل لاعبي المنتخب مهامهم، واللاعبون يتحدثون عن إحساسهم بالمسؤولين.

زيرو إنذارات

وكشف طه أن لاعب المنتخب التونسي علي معلول والمثلوثي قد لا يشاركان مع منتخب تونس في مباراة مصر وتونس، كما أن منتخب مصر يدخل مباراة تونس بـ «زيرو إنذارات».

وأشار إلى أنه كان هناك خلاف على التذاكر بسبب أن الجمهور التونسي أسرع بشراء التذاكر ذات الأسعار المنخفضة، قائلاً: «تأهل منتخب تونس قبل المنتخب المصري أتاح لجماهير تونس الإسراع بشراء التذاكر ذات الأسعار المنخفضة».

هذا ويلتقي المنتخبان المصري والتونسي، اليوم الأربعاء، ضمن بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر، لتحديد من يصعد إلى نهائي بطول كأس العرب.