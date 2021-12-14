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نفاد تذاكر مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

كتب:

الوطن
08:57 م | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
منتخب مصر

منتخب مصر

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الحالية من بطولة كأس العرب لعام 2021، اليوم، نفاد جميع التذاكر المخصصة للمباراة المنتظرة بين مصر وتونس غدا، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي من البطولة.

وتستضيف قطر، النسخة الحالية من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى 18 من ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 منتخبا وصل منها 4 فرق للمربع الذهبي، وهي: منتخبات مصر وتونس والجزائر وقطر.

مواجهة مرتقبة بين مصر وتونس غدا

اويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره نسور قرطاج، مساء غد الأربعاء، في إطار منافسات نصف نهائي كأس العرب.

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