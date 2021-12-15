لطفي لبيب: كتبت سيناريو وحوار فيلم عن حرب أكتوبر ونفد منه 3 طبعات

تذكر الفنان لطفي لبيب تفاصيل مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة قائلًا: «اتخرجت ودخلت الجيش وقعدت 6 سنين ونص في ملجأ عبارة عن حفرة متغطية بحديد وفوقها خيش مقطرن ومردومة رمل وقعدت فيها 6 سنين والحمد لله عبرنا وكل زمايلي مثلوا في أفلام حرب أكتوبر وأنا كنت بستقبلهم لأني أحد الجنود وعشت مرحلة فظيعة».

وأوضح لطفي لبيب خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» أن خدمته العسكرية في فترة حرب أكتوبر علمته الإصرار: «وجودي في الجيش اداني قوة وعزيمي إني ابتدي مشواري وابتديت من المسرح لأن المسرح هو العشق الأول وده بيتي وعمري متوقفت عنه إلا بسبب الوعكة الصحية».

وتحدث لبيب عن حرب أكتوبر «هي حرب المشاة بس وباقي الأسلحة معاونة والعبور ده مرحلة من مراحل الحرب لكن الحرب ابتدت يوم 6 أكتوبر وتوقفت بين توقيع اتفاقيات الفصل بين القوات في الكيلو 101».

عشنا أحلى أيام في الحرب

وأشار إلى أنه كتب فيلما عن حرب أكتوبر: «أنا كاتب فيلم عن هذا الموضوع سنة 1975 وطلعته كتاب سيناريو وحوار كله كامل وطبعته ونزلته السوق ونفذ الـ3 طبعات».

وتابع: «الحرب عيشنا فيها أحلى أيام وعشنا مسألة مختلفة خالص ولما 100 واحد ينزلوا المية يعبروا وفيه افيهات لكل واحد».

واعتبر لطفي لبيب أنه لم يتم تقديم فيلم عن حرب أكتوبر حتى الآن: «حرب أكتوبر متعملهاش فيلم ومتعملش فيلم عنها وكل الأفلام اللي اتعملت هتلاقي فيها دراما ماشية عادي جدا والحرب خبر في الراديو لكن إحنا لسه معملناش فيلم عن حرب أكتوبر».

وطالب لطفى لبيب بتسمية شوارع بأسماء قادة السرايا في حرب أكتوبر «حزنت لما وجدت مفيش واحد من اللي كرمهم السادات في حرب أكتوبر ومفيش شوارع باسمهم».