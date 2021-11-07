لطفي لبيب: «مفيش ممثل بيعتزل.. وصحتي مبقتش زي زمان»

قال الفنان لطفي لبيب، إنه حالته الصحية حاليا لا تتيح له العمل فترات طويلة، وأنه يظهر في الأعمال التي تحتاج مجهود بدني خفيف، متابعا: «مفيش ممثل بيعتزل في الدنيا، لكن الإمكانات الصحية، إما تكون قادر أو غير قادر، يعني الأستاذ كمال الشناوي عمل مسلسل، وهو على كرسي متحرك، حالتي الصحية معدتش زي الأول، ومصاب بجلطة حددت إمكاناتي، وبشتغل لو جالي شغل، وأنا بحب التمثيل جدا، وبحب جمهوري جدا بعشقه، فصعب عليا انسحب بهذا الشكل، كلمة اعتزال لا أعنيها بالمعنى المطلق، مخرجتش مني».

كان يعمل 20 ساعة في اليوم وأصبح يعمل ساعتين في الأسبوع

وأضاف «لبيب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه كان يعمل نحو 20 ساعة في اليوم، وحاليا بسبب الحالة الصحية، يعمل مجرد ساعتين فقط، لافتا إلى أنه لا يستطيع الاعتزال، مؤكدا أنه ينفذ العلاج الطبيعي، لكن قدمه اليسرى ويده اليسرى لا يعملان بكفاءة بسبب الجلطة التي حدثت له.

مبقتش زي زمان

وأوضح أن قدمه تتحسن، مواصلا: «بس مبقتش زي زمان، كبرت بقى ورجلي الشمال وإيدي الشمال بعمل عليهم علاج طبيعي، وإن شاء الله بتتحسن، وبقيت أفضل شوية».

انتشار أخبار عن اعتزال الفنان لطفي لبيب

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، خبر يفيد بأن الفنان لطفي لبيب أعلن اعتزاله التمثيل بعد مرضه الأخير، وإصابته بجلطة أدت إلى شلل نصفي في قدمه اليسرى ويده اليسرى.